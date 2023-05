Bianca Stücker & Mark Benecke "Songs of Love and Sorrow"

Mark Benecke ist Forensiker und Kriminalbiologe, zudem Autor, Schauspieler, Politiker – und jetzt auch Sänger. Zumindest im Duett mit der Sängerin und Multiinstrumentalistin Bianca Stücker klingt das ganz passabel. Das Duo covert sowie interpretiert bekannte Songs neu und führt sie eindrucksvoll in die Welt von Dark Wave, Dark Folk und Gothic Music.

Die „Songs of Love and Sorrow“ behandeln tief- und abgründige Themen: Liebe, Schmerz und Verlust liegen dicht beieinander und haben schon viele hingebungsvolle, wehmütige und wütende Songs hervorgebracht. Drei davon haben sich die beiden vorgenommen und ungewöhnlich interpretiert: Das todessehnsüchtige „Gloomy Sunday“, um das sich eine Menge Legenden ranken, hat ein elektronisch-abgründiges Gewand mit melancholischen Hackbrettsprenkeln bekommen. Das traditionelle „I am stretched on your grave“ erinnert mit Nyckelharpa, Tagelharpa und Flöten an ein dunkles Märchen, und auf „Back to Black“ (im Original von Amy Winehouse) liefert ein Cembalo den Groove.

Mark flüstert oder singt zu der eindringlichen Stimme von Bianca, die zudem alle Instrumente spielt. Das Ergebnis ist sphärisch und berauschend – wie ein psychedelischer Trip. Die 19minütige EP mit fünf Tracks hat neben den erwähnten Songs zwei Remixe von „Gloomy Sunday“ und „Back to Black“ zu bieten. Ein starker Einstieg in eine hoffentlich noch andauernde Zusammenarbeit.