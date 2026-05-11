Deine Freunde "Die Kinder spielen verrückt"

Es gibt Konstanten im Leben, die bleiben, auch wenn die Kinder erwachsen werden. DEINE FREUNDE gehören definitiv dazu. Ich mochte ihre Musik schon, als die Kids noch zu „Schokolade“ und „Fang mich doch“ durchs Wohnzimmer gehüpft sind. Und das ist schon glatte 16 Jahre her. Die Erfolgsgeschichte der dreiköpfigen Band begann mit ihrem Debütalbum „Ausm Häuschen“ und setzt sich seitdem quer durch die Republik fort. Das liegt vor allem daran, dass sich ihre Songs auf coole Weise von allem unterscheiden, was Kindern hierzulande ansonsten an musikalischer Unterhaltung geboten wird.

Das Trio ist von Beginn an in gleicher Besetzung zusammen und man kennt ihre Namen schon in anderen Zusammenhängen: Rapper Florian Sump war früher Schlagzeuger von ECHT, DJ Markus Pauli war mit FETTES BROT unterwegs und Sänger Lukas Nimscheck hat den „Tigerenten-Club“ moderiert. Die Band hat sich in Deutschland eine große Fangemeinde aufgebaut, weil ihre Texte Kinder ernst nehmen und gleichzeitig viele Witze für Erwachsene enthalten. Deshalb funktionieren ihre Konzerte oft für die ganze Familie.

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Mit „Die Kinder spielen verrückt“ veröffentlicht das Trio nun sein achtes Studioalbum und bringt erneut ehrlich-tanzbare Songs in die Kinderzimmer. Die Band ist dabei gemeinsam mit ihrem Publikum gewachsen und das Album enthält Anspielungen, die Erwachsene eher verstehen als ihre Kinder, man nehme nur das Sample „Bettina, zieh dir bitte etwas an“ (Fettes Brot) im Song „Zieh dich warm an“.

Ansonsten gibt es Partykracher („Zugabe“, „Was geht ab?“), Kinderthemen („Bestimmer“, „Ich sehe was, was du nicht siehst“), Songs über Kinderspiele und den berühmten „Schluckauf“, aber auch pädagogisch anmutende Titel namens „Wie heißt das Zauberwort?“ und den ultimativen Ausreden-Song für die Eltern „Schieb es auf die Kinder“. Wer zudem denkt, dass Deine Freunde irgendwann keinen Bock mehr auf ihr Tun haben, wird mit dem abschließenden „So jung“ eines Besseren belehrt.

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Das Album richtet sich an Familien, die sich nicht an Perfektion messen. Stattdessen feiern die Songs genau die Situationen, in denen Eltern improvisieren und Kinder ihre Welt laut und ungefiltert ausdrücken. Ehrliche Texte treffen auf coole Hip-Hop Beats, die zum Tanzen, Mitsingen und manchmal auch zum Freidrehen einladen. „Die Kinder spielen verrückt“ ist kein Bruch, sondern eine konsequente Weiterentwicklung der Band. Denn wenn es zu Hause verrückt wird, ist meistens alles genau richtig.