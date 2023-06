Eddi Hüneke "Träum weiter"

Es ist vielleicht ein Fluch für so manche Musiker, dass sie auch nach längeren Solokarrieren immer noch mit der Band in Verbindung gebracht werden, mit der sie ihre ersten Erfolge hatten. Bei Eddi Hüneke war das die A-cappella-Gruppe WISE GUYS – und ich glaube, er erinnert sich ganz gerne an diese Wurzeln. Schließlich hat er für sein aktuelles Album „Träum weiter“ unter anderem auch einige ehemalige Mitsänger zu Gast im Studio. Der gemeinsam aufgenommene Song „Weißt du noch“ gehört auf jeden Fall zu den vielen Highlights von Eddis neuem Werk.

Der sympathische Kölner ist nicht nur ein toller Sänger, sondern auch ein großartiger Songwriter mit einem guten Gespür für eingängige Melodien und aussagekräftige Texte. Bei den Wise Guys hat er dies ebenso unter Beweis gestellt wie auf seinen ersten beiden Solo-Alben – und „Träum weiter“ zeigt eindrucksvoll, dass ihm die guten Ideen noch lange nicht ausgehen. „Musik, die Mut macht“ – so beschreibt der Künstler selbst seine Lieder äußerst treffend. Und wenn sich der Opener und Titelsong von den poetischen Strophen zum begeisternden Refrain steigert, macht das nicht nur Mut, sondern verbreitet auch ungemein viel Lebensfreude!

Vielfältig und passend für verschiedenste Lebenslagen geht es dann weiter – mal glücklich verliebt mit „Immer wieder neu“, mal herrlich verrückt mit der „Lebkuchensamba“ oder zutiefst entspannt und zufrieden in „Ich fühl mich gut bei dir“. Wenn ihm der Trubel der Welt mal zuviel wird, singt Eddi „Komm, wir gehen auf den Friedhof“ – und wer dann trotz allem noch nicht zufrieden ist, kann sich zumindest auf ein „Frohes Neues Jahr“ freuen.

Eine ganze Reihe talentierter Musiker sorgen für die vielseitigen und stimmige akustischen Arrangements. Neben den bereits eingangs erwähnten Sängerkollegen bekommt Eddi auch noch mehr gesangliche Unterstützung. Gemeinsam mit Jördis Tielsch singt er das bezaubernde Duett „Zwischen den Welten“, und mit Tobi Hebbelmann, der ihn schon seit längerem als Bühnenpartner begleitet, feiert er in „Das Ziel ist der Weg“ die wohltuende Normalität nach der Corona-Zwangspause. Für den Abschlusstitel „Friedenslied 2022“ hat sich Eddi dann einen ganzen Jugendchor und die junge Solistin Norea eingeladen und verbreitet mit ihnen eine der wichtigsten Botschaften unserer Zeit: „Lasst uns gemeinsam Friedenslieder singen!“

Eddis Lieder laden zum Tanzen und Mitsingen ein, wärmen Herz und Seele und machen manchmal auch einfach nur Spaß. So soll gute Musik sein!