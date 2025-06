GARBAGE "Let All That We Imagine Be The Light"

Schon das Auspacken der neuen CD von GARBAGE macht großen Spaß. Albumtitel und Tracklist des Albums sind in weißer Schrift auf eine transparente Außenhülle gedruckt, aus der man den eigentlichen Digipack rausschieben kann. Der farblich grandios gestaltete Oktopus auf dem Cover strebt – passend zum Albumtitel „Let All That We Imagine Be The Light“ – ins Licht.

Aber Verpackung ist bekanntlich nicht alles. Das Album ist unverkennbar Garbage und alle Markenzeichen und Merkmale, für die die Band bekannt ist, sind vorhanden. Große, kantige Gitarren, präzise, treibende Beats und cineastische Klanglandschaften lauern hinter Shirley Mansons unverwechselbarer Stimme, deren Texte vor Attitüde strotzen. Dies ist der Sound einer Gruppe, die sich auf dem Höhepunkt ihrer kreativen Kräfte befindet – charakteristischerweise nutzt sie klangliche Gegensätze und Stimmungen, um ein Album zu erschaffen, das gleichermaßen von Licht und Schatten durchdrungen ist.

„There’s No Future In Optimism“ startet poppig, gewinnt dann aber schnell an Fahrt. Eindringliche Spoken Words bestimmen die Strophen. „Chinese Fire Horse“ bietet starke Riffs und vertrackte Rhythmen. „Hope“ führt uns in den bekannten Industrial-Sound und „Have We Met (The Void)“ zeigt sich düster und abgründig. Shirley kann ihre Stimme stets entsprechend variieren und der Stimmung anpassen – das macht GARBAGE seit jeher aus.

Mit Spielfreude geht es in Tracks wie „Sisyphus“ und „Love To Give“. „Get Out My Face AKA Bad Kitty“ zeigt Shirley Manson, wie sie die patriarchalen Strukturen der Welt infrage stellt – musikalisch unterlegt mit scharfen Gitarren, treibendem Bass und einer charakteristisch kraftvollen Gesangsperformance. Der Abschluss „The Day That I Met God“ startet mit elektronischen Spielereien, bekommt dann aber einen erzählenden Charakter und wirkt wie ein Gebet.

Das Album ist ein weiterer Beweis für die Klasse der Band und vor allem ihrer fantastischen Frontfrau. Futuristisch und visionär!