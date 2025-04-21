Helloween "Giants & Monsters"

Das selbstbetitelte Album „Helloween“ markierte vor vier Jahren die Rückkehr von Kai Hansen und Michael Kiske zu der kultigen Power-Metal-Band aus Hamburg, die spätestens seit dem kultigen 87er Album „Keeper of the Seven Keys Part 1“ zu den erfolgreichsten Metalbands Deutschlands zählt. Gemeinsam mit Andi Deris hat man seitdem gleich drei große Shouter zu bieten. Ein Fest für alle Metalfans!

Zum 40jährigen Bandjubiläum gab es dann die umfangreiche Compilation „March Of Time“ mit 42 Tracks in chronologischer Reihenfolge. Perfekt für Fans und Nostalgiker. Doch man will sich gar nicht auf den Lorbeeren vergangener Tage ausruhen: Ganz aktuell gibt es das neue Album „Giants & Monsters“ mit zehn regulären Titeln plus Bonustrack und in der großen siebenköpfigen Besetzung.

Schon beim Opener „Giants On The Run“ geht es grandios in die Vollen mit starken Riffs und viel Power. Die Bandmitglieder treten wechselseitig als Songwriter auf, was das Album im Gesamten sehr vielseitig macht. Fast alle können ihren Stempel aufdrücken und tun das jeweils mit Bravour.

„Savior Of The World“ liefert ein abwechslungsreiches Arrangement und großartigen Gesang von Michael Kiske. Überhaupt sind die Vocalparts hervorragend, vor allem wenn die drei Sänger sich gegenseitig unterstützen und mehrstimmig auftreten. So findet man den Ohrwurm „A Little Is a Little Too Much“ und die Metalhymne „We Can Be Gods“, die in ihren Lyrics dem heroischen Albumtitel Rechnung trägt.

Doch es gibt nicht nur das schnelle Metalbrett, sondern durchaus auch balladeske Klänge mit „Into The Sun“ und später den melodischen Ruhepol „Hand Of God“. Gleich zwei Tracks reißen die 8-Minuten-Marke und zeigen in ihrer Breite Helloween vom Feinsten: Das grandiose „Universe (Gravity for Hearts)“ als Hommage an das große Mysterium des Weltraums und „Majestic“, das mit drei Sängern und instrumentalem Sologewitter seinem Titel alle Ehre macht.

Als Bonustrack findet sich auf dem mir zur Review vorliegenden Digipack die Rocknummer „Out Of Control“. Für sich allein stehend nur minimal schwächer als der Rest des Albums. Helloween sind und bleiben eine metallische Wucht und das aktuelle Album steht nur minimal hinter dem Vorgänger zurück. Bald geht es auf Tour zum Jubiläum „40 Jahre Helloween“ und wir dürfen ein großes Spektakel erwarten.