Helloween "March Of Time - The Best Of 40 Years"

Gegründet 1984 in Hamburg, 16 Studioalben, Vorreiter im Bereich des Speed- und Powermetal aus Deutschland. Die Rede ist natürlich von Helloween, die in den 80ern mit „Keeper of the Seven Keys, Part 1 & 2“ Geschichte schrieben und im Jahr 2021 mit dem selbst betitelten aktuellen Album (endlich) den Spitzenplatz in den deutschen Charts belegten.

Die vorliegende Best-of-Compilation zum Jubiläum ist tatsächlich ein echter „March Of Time“, denn man hat sich bei den drei Silberlingen entschieden, die wichtigsten Songs in chronologischer Reihenfolge darzubieten. So ist CD 1 ein echter Hochgenuss für Freunde des klassischen Line-ups und feiert neben dem Debüt vor allem die beiden Keepers“-Alben. Immer noch großartig! Kai Hansen hatte an den Vocals Platz für Michael Kiske gemacht und schmiss Ende der 80er komplett das Handtuch – oder vielmehr die Gitarre.

CD 2 befasst sich dann mit einer Phase in den 90ern, als es einige Rückschläge zu bewältigen gab. „Pink Bubbles Go Ape“ und „Chameleon“ war nicht der gewünschte Erfolg beschieden und gelten bis heute als zu kommerziell. Erst der Wechsel zu Andi Deris als Frontmann brachte Helloween wieder in die Spur. Selbst das mit „Metal Jukebox“ überschriebene Coveralbum tat dem keinen Abbruch.

CD 3 schließlich feiert die aktuelle Hochphase, die 2005 mit „Keeper of the Seven Keys – The Legacy“ ihren Anfang nahm. Nach einigen erfolgreichen Alben entschied man sich 2017 für eine Reunion, die neben Deris auch Hansen und Kiske an den Vocals sah. Was für ein Spaß, der bis heute anhält und die Band auf Tour um die ganze Welt führt.

Jede der drei Phasen ist wichtig und bekommt hier ihre Würdigung per CD. Mit über 10 Millionen verkauften Alben gehören Helloween zu den wertvollsten Exporten Europas, und die Zeichen stehen noch immer auf full speed. Mit Tracks aus allen 16 Studioalben ist „March Of Time“ ein magisches Buch voller epischer Geschichten, die darauf warten, sich zu entfalten.

„March Of Time (The Best Of 40 Years)“ enthält 42 Tracks, die von der Band kuratiert und von Sascha „Busy“ Bühren, dem Mastering Engineer des selbstbetitelten Chartstürmer-Albums „Helloween“ der Band aus dem Jahr 2021, remastert wurden. Perfekt für Metalfreunde und Nostalgiker.