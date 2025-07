Ideal "Ideal (2025 Mix)"

„Deine blauen Augen machen mich so sentimental!“ In meiner Stammdisco verging in den 80ern kein Musikabend, an dem diese Textzeile nicht zu hören war. Was für ein Song, was für eine Band, was für ein Album! Kaum zu glauben, dass diese Songs bereits 45 Jahre alt sind. Mit dem „2025 Mix“ ihres legendären Debüts zeigen Ideal, wie zeitlos Musik klingen kann, wenn Haltung, Sound und Vision stimmen.

Für die Neuveröffentlichung wurden die originalen Mehrspurbänder digitalisiert und von Produzent Moritz Enders (u. a. Kraftklub, Casper) mit frischem Ohr neu abgemischt. Das Ergebnis? So klar, druckvoll und nah dran, als hätten Ideal das Album gestern aufgenommen – nur eben mit dem analogen Zauber von damals.

Für den neuen Mix kam ausschließlich Technik zum Einsatz, die bereits 1980 zur Verfügung stand. Der Sound ist also nicht einfach nur neu – sondern neu gedacht im Geist der alten Zeit. „Ideal (2025 Mix)“ ist nicht bloß ein nostalgischer Rückblick, sondern ein eindrucksvolles Update: Songs wie „Berlin“, „Blaue Augen“ oder „Hundsgemein“ wirken heute so kompromisslos, radikal und relevant wie eh und je.

Der Gesang von Annette Humpe klingt immer noch frisch und genial. Mit diesem Album hat man der „Neuen Deutschen Welle“ Anschub gegeben und einen Musikstil kreiert, der die beginnenden 80er Jahre musikalisch prägen sollte. Der Vibe des Originals bleibt auch nach Jahrzehnten erhalten und die Albumtexte wirken heute so stark und bissig wie damals.