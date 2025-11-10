Ina Müller "6.0"

Selbstbewusst, mit knallrotem Outfit und strahlendem Lächeln, präsentiert sich Ina Müller auf dem Cover ihres aktuellen Albums. Und das völlig zu Recht, schließlich ist sie seit Jahrzehnten als Entertainerin, Moderatorin und Sängerin erfolgreich. Da muss sie auch nicht verschweigen, dass sie inzwischen schon 60 Jahre alt ist – und nennt die neue CD konsequent „6.0“.

Die 13 Songs des Albums bewegen sich stilistisch wie von Ina Müller gewohnt zwischen Songwriter-Pop und Chanson. Und auch inhaltlich bleibt sie sich treu und singt von der Liebe und dem Leben in allen Facetten – mal über einen verrückten Roadtrip ans Meer im lebensfrohen Opener „High“, mal über ein neues elektronisches Spielzeug in „Mein neuer Freund“ oder auch ganz wehmütig über „Die Zeit“, die einfach jeden über´n Tisch zieht.

Die Kabarettistin in Ina und ihr bissiger Humor zeigen sich, wenn sie über „13 Männer“ singt, die eigentlich jede Frau bräuchte, oder sich über „Alte Kerle“ lustig macht, die ihrer Meinung nach völlig zu Unrecht über ihr Alter klagen. Auch „Mit der stimmt doch was nicht“ ist eine eindeutige Abrechnung mit gängigen Vorurteilen über alleinstehende Frauen. Doch zwischendurch gibt es immer wieder nachdenkliche Töne, und auch die Schattenseiten von Beziehungen werden in „Gerade so, dass es reicht“ oder „Gestrandet“ thematisiert.

Mit dem wunderbar akustisch arrangierten „Mixkassettentage“ oder dem leicht melancholischen „Weiber-WG“ erlaubt sich Ina nostalgische Rückblicke auf schöne, aber vergangene Tage. Aber schließlich hält wenigstens ihr Staubsaugerroboter„Robbi Müller“ ihr die Treue und sie widmet ihm zum Dank eine Country-Hymne. Für das soulige Duett „Was willst du von ihm“ hat sich Ina die junge Sängerin Viviane Essigmit ins Studio geholt – und die beiden verkörpern überzeugend die Rivalität zwischen Ehefrau und Geliebter.

Mit dem philosopischen „Dass es gut war“ endet ein insgesamt rundes und überzeugendes Album voll Humor und Selbstironie, und vielleicht mit etwas mehr Melancholie, als man es von Ina Müller bisher gewohnt war. An eine Ende ihrer Karriere denkt die lebensfrohe Künstlerin aber noch lange nicht – stattdessen ist sie seit Anfang Oktober schon wieder mit ihrer Band auf Tour (Termine unter neuland-concerts.com).