Jimmie Allen "Tulip Drive"

Mit „Tulip Drive“ veröffentlicht der amerikanische Musiker Jimmie Allen bereits sein drittes Album in vier Jahren und setzt seine Erfolgsgeschichte in beeindruckender Weise fort. Wieder einmal sind seine eigenen Wurzeln Grundlage für den Albumtitel: Im Tulip Drive lebte seine Großmutter, die vor allem in seiner Jugend ein wichtiger Mensch für ihn war. Und die verschiedensten Erfahrungen seiner Highschool- und Collegezeit sind auch die Grundlage für die neuen Songs.

Vom countrymäßigen Gute-Laune-Opener „Be Alright“ über das rockige „Kissing You“ bis zur eindringlichen Pianoballade „Habits & Hearts“ beherrscht der Singer /Songwriter die ganze Bandbreite des Pop und beweist einmal mehr, dass gute Musik vielseitig ist und sich nicht zwingend in Schubladen stecken lässt. Und so wie er ein Talent für gute Melodien und Arrangements hat, so findet er auch die richtigen Worte. Ob er in „Love In the Living Room“ vom Rauch der ersten großen Liebe oder in der ersten Single „Down Home“ von prägenden Erfahrungen mit seinem verstorbenen Vater singt – Jimmie überzeugt, begeistert und berührt mit seinen Songs.

Wie auf dem Vorgängeralbum „Betty James“ (HIER unsre Review) macht aber auch auf dem aktuellen Album die Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Künstlern einen besonderen Reiz aus. So unternimmt Jimmie gemeinsam mit CeeLo Green und T-Pain in „Pesos“ einen Ausflug in lateinamerikanische Gefilde, singt mit der großartigen Jennifer Lopez das gefühlvolle Duett „On My Way“ und hat beim melancholischen, aber dennoch tanzbaren „Broken Hearted“ die Sängerin Katie Ohh an seiner Seite.

Bis zum Abschlusstitel „You Won´t Be Alone“, einem wunderbaren Versprechen des Sängers an seinen Sohn Aadyn, dürfen wir Jimmie Allen auf „Tulip Drive“ bei einer spannenden und unterhaltsamen musikalischen Reise begleiten – die hoffentlich auch in Zukunft noch lange weitergeht!