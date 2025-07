José Afonso "Como se Fora seu Filho"

Die legendäre Albumreihe des portugiesischen Musikers und Freiheitskämpfers José Afonso (1929-1987) geht in die nächste Runde.

„Stadt, ohne Mauern und Zinnen. Der Mensch, der dir in die Augen schaut und nichts leugnet“ – so besingt José Afonso seine Utopie in seinem vorletzten Album aus dem Jahr 1983, in dem der Musiker bereits unter der unheilbaren Nervenkrankheit ALS litt, an der er dann 1987 viel zu jung mit gerader mal 57 Jahren verstarb. „Como se Fora seu Filho“ erscheint nun am 20. Juni auf CD und Vinyl und erneut zeichnet das Hamburger Soundgarden Studio für das behutsame Mastering der alten Bänder verantwortlich.

Wir hören eine große musikalische Reise, die „Zecas“ Genie einmal mehr mit Unterstützung seiner musikalischen Weggefährten Fausto Bordalo Dias, José Mário Branco und Júlio Pereira präsentiert. Ein kritisch-poetischer Blick auf den Traum von Menschlichkeit in einem Land, das hartnäckig auf „ir di icarrinho – (“alles geht den Bach runter”). – beharrt und die späte Gelegenheit dieses zeitlose Werk (wieder) zu entdecken, das uns immer wieder herausfordert – oder um es mit den Worten des Liedes Utopia zu sagen: que outro fumo deverei seguir na minha rota („welch anderem Rauch soll ich auf meinem Weg folgen?“).

1929 geboren, wurde José Afonso, der ebenfalls als Zeca Afonso oder einfach Zeca bekannt ist, in Portugal aufgrund der Rolle seiner Musik im Widerstand gegen das diktatorische Estado Novo-Regime zu einer Ikone. Sein bekanntestes Lied „Grândola, Vila Morena“ war verabredetes Startsignal am 25. April 1974 an die eingeweihten Militärs und Zivilisten des Movimento das Forças Armadas (MFA, ) um die sogenannte „Nelkenrevolution“ (Revolução dos Cravos) auszulösen. Kurz nach Mitternacht wurde das verbotene Lied über das Radio ausgestrahlt.

Die von der portugiesischen Plattenfirma „Mais 5“ verantwortete Wiederveröffentlichung des Kataloges von Afonso begann im Jahr 2022 und umfasst insgesamt elf Alben. Alle bisherigenTitel sind beim Hamburger Vertrieb Broken Silence erhältlich.