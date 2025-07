O GAJO "Trovoada"

Auf geht’s Europa – kämpfen wir gegen den wachsenden Nationalismus mit der Musik von O GAJO.

Die Reise des portugiesischen Musikers João Morais „O GAJO“ geht weiter mit seinem neuen Album „Trovoada“ ( zu deutsch: Gewitter), das den musikalischen und erstmals stimmlichen Horizont erweitert und seinen kreativen Abenteuergeist und Neugier widerspiegelt. Neben der bekannten Viola Campaniça gesellen sich nun Akkordeon und das portugiesische Zupfinstrument Cavaquinho sowie eine Rhythmusgruppe zur Band, die ordentlich Groove und Power in die Musik bringen.

Und erstmals wird gesungen bei O GAJO – und die Stimmen, teilweise solo von João Morais, teilweise im Chor, fügen sich wunderbar in die Musik, so zum Beispiel bei dem grandiosen Titel Pedra sobre Pedra, an dessen Ende man schon den aufbrausenden Applaus des Publikums zu hören glaubt. Trovoada ist ein melodisch-rhythmisch und im besten Sinne träumerisches Werk eines Projekts, das musikalisch auf höchstem Niveau überzeugt und in der portugiesischen Musikszene nicht mehr wegzudenken ist. O GAJO wächst im Rhythmus seiner traditionell inspirierten zeitgenössischen Musik und sind bereit, größere Bühnen zu erobern.

Besetzung

João Morais (O Gajo) – Viola Campaniça, Bouzouki and vocals

Isaac Achega – Percussion

Francesco Valente – Bass

João Martins – Sanfona, Cavaquinho, Flute and Choir

Diana Ferreira – Adufe, Bagpipes and Choir

Tracklist

1. Baile de Búfalos

2 Pedra sobre Pedra

3 Filhos do Vendaval

4 Flores Silvestres

5 Marabunta

6 Piratas do Tietê

7 Mar de Gente

8 Povo da Fenda

9 Barca do inferno

10 Carregando a Cruz

11 Velho Tocador