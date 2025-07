Madeline Juno "Anomalie Pt. 1"

Erst kürzlich hat Madeline Juno bei „Sing meinen Song“ geglänzt und vielen Songs von Bosse („Mein Hurra“), Mia („Fallschirm“), Paddy Kelly („Wonders“) und den Fanta 4 („Ernten was wir säen“) ihren wundervollen Deutschpop-Stempel aufgedrückt. Seit sich die Offenburgerin entschieden hat, von der englischen zur deutschen Sprache zu wechseln, gehört sie zu meinen absoluten Favoritinnen in der poetischen Popmusik. Das war im Jahr 2017 mit dem Longplayer „DNA“ und inzwischen ist ihr fünftes Album mit deutschen Lyrics erschienen. Die Sängerin hat schon in jungen Jahren einen erstaunliche Werdegang durchgemacht. Sie wuchs in einer Musikerfamilie auf, der Vater ist Schlagzeuger, die Mutter Pianistin. Früh begann sie, ihre eigenen Songs zu schreiben, und stellte mit 14 Jahren die ersten Werke online.

Madeline Juno schreibt da weiter, wo andere aufhören. Ohne Eitelkeiten produziert sie scharfsinnige, sensible, selbstironische, tanzbare und gnadenlos ehrliche Songs. Sie hat schon seit Jahren eine abgeklärte Art, mit ihren Depressionen umzugehen, indem sie eindringliche Bilder für ihren Gemütszustand findet. Das neue Album handelt von Mut, Selbstvertrauen und dem Wunsch, sich nicht von äußeren Meinungen beeinflussen zu lassen. Maddie beschreibt „Anomalie“ als eine Abweichung von der Norm, ein Ausdruck ihrer Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten und sich selbst neu zu entdecken. Sie vereint klugen Pop, innovative Sounds und eine offene, ehrliche Haltung. Es ist eine Einladung, über das Leben nachzudenken, aber auch zum Tanzen und Feiern.

In „Mediocre“ geht es um die Angst, nicht besonders, sondern mittelmäßig zu sein. Ein Song über Selbstzweifel. In diese Richtung geht auch „Schlimmster Mensch der Welt“, das fehlendes Selbstvertrauen und verschwimmende Grenzen thematisiert. „Butterfly Effect“ erzählt von den seltsamen Wendungen des Lebens und mit „Hab ich dir je gesagt…“ sowie „Liebe in Spiegelschrift“ gibt es zwei ungewöhnliche Liebeslieder.

Das alles verpackt Madeline in intelligente Popsongs, wundervoll und filigran arrangiert. Etwas Urban Pop, aber immer mit eindringlichen Vocals im Vordergrund. Die Vielfalt ihrer musikalischen Fähigkeiten ist bewundernswert, man höre nur das Wechselspiel zwischen tiefen und extrem hohen Tonlagen in ihrer Stimme. Madeline lebt stets im Wechselbad der Gefühle, was sich in der Vielfalt des Albums niederschlägt, und ist damit vielleicht die wichtigste weibliche Stimme der deutschsprachigen Popmusik. Ein großartiges neues Album!