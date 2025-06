Senta "Hoch die Hände Wochenende!"

Die deutsche Sängerin Senta-Sofia Delliponti haben wir bisher vor allem als Oonagh gekannt. 2022 gab Senta bekannt, dass sie das keltische Musikprojekt nicht weiterführen wird. Zukünftig will sie unter ihrem echten Vornamen unterwegs sein. Das erste Album im neuen Stil trug den Titel „Egal wie weit“ und erschien im März 2023. Es bot zeitgenössischen deutschen Pop. Damit entfernte sich Senta von dem esoterischen Touch ihrer früheren Alben und lieferte schöne Melodien, die sich auf ihr aktuelles Lebensgefühl bezogen.

Und dennoch: nach über 20 Jahren in der Musikbranche, unzähligen Projekten, mehreren Platinerfolgen und über 900.000 verkauften Platten stand Senta an einem Wendepunkt. „Ich habe wirklich überlegt, die Musik hinter mir zu lassen.“ Doch dann kam der Sommer 2024 – und mit ihm ein Moment, der alles veränderte. Aus einer spontanen Idee, ihrer Tochter einen Song zu widmen, entstand „Farben sind für alle da“. Was als kleines Herzensprojekt begann, wurde zur Bewegung. Ein Lied, das nicht nur Kinderherzen im Sturm eroberte, sondern generationsübergreifend für Begeisterung sorgte: 6 Millionen Views auf TikTok und Instagram, über 15.000 Shares und ein Thema, das mitten ins Herz traf. Senta bringt dabei auch ihre Perspektive als Mutter einer siebenjährigen Tochter ein, die gerade in die Schule gekommen ist: „Viele Themen sehe ich heute durch die Augen einer Mutter – und sie sind mir wichtiger denn je.“

Nun ist Sentas erstes Kinderalbum erhältlich. Eine knappe halbe Stunde lang mit zwölf Songs. Eine gelungene Mischung aus fröhlicher Popmusik mit Kinderthemen. Der Opener und Titelsong „Hoch die Hände Wochenende“ beschreibt das euphorische Gefühl an den freien Tagen. In „Ich bin stark“ geht es darum, Selbstbewusstsein aufzubauen. „Jetzt“ erzählt vom Leben in der Gegenwart und sofortiger Bedürfnisbefriedigung.

„Farben sind für alle da“ ist ihr Signature-Song. Das starke Statement für Inklusion und Vielfalt. Auch weitere pädagogische Themen werden angefasst: „Mein Bereich“ erklärt, wie man eigene Grenzen aufzeigt, und „2 Kinderzimmer“ berichtet locker vom Leben mit getrennten Eltern. Auch Beziehungen spielen eine große Rolle: „Liebesdusche“ behandelt eine dicke Freundschaft, „Crush“ die erste Liebe“.

Die Themen sind kinder- und jugendgemäß, der Sound sehr frisch – mit Rap und starken Beats, eingängig und mitreißend. Senta hat ein Händchen für den Umgang mit jungen Menschen. Und die Musik ist so poppig aufbereitet, dass auch Erwachsene daran ihre Freude finden können.