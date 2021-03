Kapelle Petra feiert den Frühling

Wer die Begriffe Jahreszeiten und Musik zusammenbringt, landet unweigerlich bei Antonio Vivaldis berühmter klassischer Komposition. Die Indie-Rock-Formation Kapelle Petra, schickt sich nun an, gewissermaßen in die Fußstapfen des großen Komponisten zu treten und hat für 2021 unter der Überschrift „Die vier Jahreszeiten“ die Veröffentlichung von vier EPs geplant. Den Anfang macht natürlich „Der Frühling“.

Auch wenn die kreativen Jungs aus Münster sich die Jahreszeiten als übergreifendes Thema vorgenommen haben, geht es in den vier neuen Songs der EP nicht unbedingt um Vogelgezwitscher und sprießende Blumen. Ehr werden die Gefühle thematisiert, die der Frühling in uns Menschen wecken kann. Der Opener „Reisst die Fenster auf“ ist ein motivierender Song mit viel frischen Wind zum Jahresbeginn, „Meine Zeit“ dagegen beklagt den Umstand, immer wieder von einem geliebten Menschen zum Warten gezwungen und damit ausgebremst zu werden. „Ein bunter Strauß“ könnte zwar aus Frühlingsblumen bestehen, ist aber eine unverblümte Ansage an eher ungeliebte Mitmenschen, und „Wirtschaftsflüchtling“ beschreibt das bittere Leben all derjenigen, deren Frühlingsgefühle von Hass und Rassismus dominiert werden.

Die oft sehr direkten und trotzdem poetischen Texte werden musikalisch in mitreißende, handgemachte Indie-Rock Arrangements verpackt und erfrischend authentisch präsentiert. Kapelle Petra verbreiten mit diese EP einen durchaus frühlingshaften Charme und wecken Vorfreude auf die noch kommenden Jahreszeiten. Die komplette Serie „Die vier Jahreszeiten“ wird auf CD und Vinyl erhältlich sein, allerdings jeweils limitiert auf 500 Stück. Wer sich die neuen Songs also in physischer Form zulegen will, sollte sich beeilen!