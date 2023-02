Kastrierte Philosophen "Jahre 1981-2021 (+1)"

Die Band KASTRIERTE PHILOSOPHEN, vor 40 Jahren gegründet von Matthias Arfmann und Katrin Achinger, kann auf eine lange Diskografie zurückschauen. Und auf eine große musikalische Bandbreite von Indierock über Psychedelic bis hin zu Elektronik und HipHop. Diese nun in eine Anthologie zu packen, ist eine große Aufgabe. Die Werkschau umfasst eine gute Stunde Musik, remastert und eingerahmt von den brandneuen Tracks “Time” und “Jahre”

Da kommt also Großes auf uns zu: Insgesamt elf Alben hatte die Hamburger Gruppe in ihrer aktiven Zeit veröffentlicht. Auf diesen Alben findet sich von grenzenloser Neugierde und Offenheit kündende Im-weitesten-Sinne-Indie-Musik, die Velvet-Underground-Coolness, Shoegazer, Spoken-Word, Rave, Electro, Minimal-Pop, Chanson, Reggae, New Wave, Dub, Geniale Dilettanten, deutsch- und englischsprachig (spanisch und französisch) getextete Texte vereint.

Ein ganzes Jahr haben Achinger und Arfmann sich mit ihrer musikalischen Vergangenheit beschäftigt, die auf diesem Wege wieder zu ihrer Gegenwart wurde. Aus dieser Begeisterung ergab sich automatisch der Wunsch, dem Werk etwas hinzuzufügen. Katrin Achinger hatte einen Text geschrieben, dem die Best-of nun ihren Titel verdankt: “Jahre”. »Den hat sie mir geschickt und ich fand ihn so toll, er hat so viel ausgelöst«, sagt Arfmann. »Plötzlich lag unsere gemeinsame Geschichte wieder vor mir, der Rest ging wie von selbst.« Es geht um die Zeit, die vergangen ist, um das Gestern, das Heute und das Morgen – und um die Freundschaft, die bleibt.

Die neuen Songs bilden auf der Best-of den Rahmen für 15 klassische Kastrierte-Philosophen-Songs wie »Liquid Sky«, »Toilet Queen« oder »Skin & Pain«. Es ist eine wunderbare, ziemlich repräsentativ und sehr erlesen vorgenommene Auswahl nicht zuletzt für einen Erstkontakt geworden: Denn auch wenn das hier natürlich auch ein Service für die vielen alten Fans der Kastrierten Philosophen ist, lohnt es sich absolut, diese Band 2022 (neu) zu entdecken.