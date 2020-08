Kathleen Edwards, die jetzt in Ottawa, Ontario, lebt, ist fünfmal für den Juno Award nominiert wurden und Gewinner des SOCAN-Songwriting-Preises für den Voyageur-Song “A Soft Place to Land”. Mit ihrer Musik war sie in mehreren Fernsehshows zu hören, darunter Grey’s Anatomy, One Tree Hill und Hart of Dixie, House. “Total Freedom” ist ihr fünftes Studioalbum seit ihrem Debüt 2003 und ihr erstes seit “Voyageur” von 2012.

Ihre Musik zwischen Folk und Country weiß auch auf dem neuen Werk zu überzeugen. Im Gegensatz zu früheren Alben ist der Sound sehr harmonisch und eingängig. In den zehn neuen Songs lässt Edwards vergangene Beziehungen aus einer neuen Perspektive Revue passieren, erforscht ihre eigene Belastbarkeit und ihren eigenen Optimismus und geht zum ersten Mal dem nach, was sie für richtig hält und nicht dem, was erwartet wird.

“Ich hatte kein Verlangen zu schreiben, keine Lust zu spielen”, sagt sie über das, was sie als ihr “working sabbatical” bezeichnet. “Es gab mir all die Zeit und den Raum, den ich brauchte, um auch nur wieder Musik zu hören. Es gab so viele Zeiten, in denen, wenn ich über mein eigenes Schreiben oder Spielen nachdachte, mein Herz einfach nicht dabei war.”

Es sind erzählende, in weiten Teilen biographische Lyrics. Von der Stimmung her erinnern mich viele Songs an Suzanne Vega. Hinzu kommen klare Gitarrenlinien und ein pointiertes Rhythmus-Gerüst. “Glenfern” ist ein cooler Rocksong zu Beginn, doch im weiteren Verlauf herrscht eine melancholische Grundstimmung vor. Sie singt über ihren Hund, aber auch über den falschen Trost des Alkohols. Ebenso spielt der Kunde eine Coffee Shops, den sie in den musikalischen Ruhejahren betrieb, eine Rolle. “Birds On A Feeder” berichtet vom Gefühl der Einsamkeit, “Hard On Everyone” widmet sich einer schwierigen Beziehung.

“Total Freedom” ist ein Selbstoffenbarungsalbum mit wunderschönen Melodien. Kathleen zeigt uns, wie leicht und romantisch moderne Countrymusik klingen kann. Und ihre Stimme ist einfach einzigartig.