Lichterkinder "Lichterkinder – die besten Laternen- und Herbstlieder"

„Lichterkinder“ ist ein Kinderliederprojekt, das vor einigen Jahren vom Hamburger Produzent Achim Oppermann gemeinsam mit mehreren Kollegen ins Leben gerufen wurde. Mit kindgerechten Neukompositionen und modernen Interpretationen klassischer Kinderlieder erobern sie seither immer mehr deutsche Kinderzimmer. Die 22 schönsten Laternen- und Herbstlieder der Lichterkinder gibt es nun aktuell als ansprechende Tonie-Figur für die beliebte Toniebox, mit der schon Kita-Kinder einfach und unkompliziert Musik und Hörspiele erleben können.

Vom stimmungsvollen Titelsong „Lichterkinder“ über „Das Kartoffellied“ und „Mein Drachen im Wind“ bis zu „Ich geh´mit meiner Laterne“ und „St. Martin ritt durch Schnee und Wind“ -hier wird die ganze Familie musikalisch passend durch den Herbst und die St-Martins-Zeit begleitet. Da regt das flotte „Hui Hui hui- Ich bin der Wind“ zum Mittanzen mit den wirbelnden Herbstblättern an, „Der Regentropfen“ lässt auch Regentage erträglich erscheinen und „Wenn der Herbst Geschenke macht“ lädt dazu ein, diese Jahreszeit selbst draußen zu entdecken.

Auch Klassiker wie „Bunt sind schon die Wälder“ werden hier den Kindern wieder neu nahegebracht, ebenso wie die altbekannten Laternenlieder „Durch die Straßen auf und nieder“ und „Laterne, Laterne“ – wobei so mancher Erwachsene ganz neue Strophen kennenlernen wird, kommt man doch beim Martinsumzug selten über die ersten beiden hinaus. Besinnliche Stimmung verbreiten „Lichterkinder leuchten“ oder „Funkel, funkel kleiner Stern“ und mit „Millionen Sterne“ ist ein exklusiver neuer Song auf diesem Tonie enthalten.

Alle Titel werden von Kindern gesungen, teils solistisch und teils im Chor. Die Arrangements sind ansprechend aber nicht überfrachtet, und es gibt zwar die ein oder andere Rap-Einlage, aber keine künstlichen Beats. So machen die Lieder der Lichterkinder Spaß und regen zum Mitsingen und Mittanzen an, ohne jüngere Kinder zu überfordern. Ob zuhause oder in der Kita – mit dieser Sammlung kommt man auf jeden Fall musikalisch gut durch den Herbst!