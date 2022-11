Loreena McKennitt "Under a Winter's Moon"

Im Dezember 2021 gab Loreena McKennitt mit befreundeten Musikern zusammen einige besondere Konzerte in der Knox Presbyterian Church in Stratford in ihrer kanadischen Heimat. Dabei verbanden sich traditionelle christliche Weihnachtslieder mit Erzählungen undLegenden aus verschiedenen Religionen zu einem stimmungsvollen Erlebnis. Eine Aufzeichung von „Under a Winter’s Moon – A Concert of Carols and Tales“ erscheint nun passend zur diesjährigen Advents- und Weihnachtzeit als Doppel-CD.

Eröffnet wird das Konzert von Toms Jackson, einem kanadischen Sänger mit indigenen Wurzeln, der „The Sky Woman Story“ erzählt – eine Schöpfungsgeschichte der nordamerikanischen Ureinwohner. Gänsehaut erzeugt das folgende „Balulalow“, das von Loreena und ihrer Backgroundsängerin zweistimmig a capella vorgetragen wird. Die schöne Akustik in der Kirche trägt insgesamt sehr zur besonderen Stimmung bei. Getragene Lieder wie „Let Us The Infant Great“ oder „Conventry Carol“ wirken hier ebenso wie fröhliche Stücke wie „The Holly and The Ivy“ oder das instrumentale Medley aus „Un Flambeau Jeanette Isabelle“ und „I Saw Three Ships“. Sehr atmoshärisch ist Loreenas Version von „Huron Carol“, dem ältesten bekannten kanadischen Weihnachtslied, das zum ersten Mal auf einer Aufzeichung zu hören ist.

Der zweite Teil des Konzertes wir von der Erzählung „A Child’s Christmas in Wales“ des Poeten Dylan Thomas geprägt, die von Cedric Smith sehr lebendig vorgetragen wird. Dabei wechseln sich die Szenen der Geschichte, die humorvoll ein typisches Weihnachtsfest in einer walisischen Großfamilie beschreibt, mit passenden Carols wie „God Rest Ye Merry Gentlemen“ oder „Good King Wenceslas“. Und als die Kinder in der Geschichte abends selig zu Bett gehen, klingt auch das Konzert wunderbar mit dem ruhigen „In the Bleak Midwinter“ aus.

Loreena erzeugt mit ihren Arrangements und ihrer einzigartigen klaren Stimme immer wieder eine besondere Magie – und diese passt zum Zauber der Winter- und Weihnachtszeitganz besonders gut. Mit „Under a Winter’s Moon – A Concert of Carols and Tales“ schenkt sie uns eine wunderbare Auszeit, mit der wir dem Alltagsstress entfliehen und der wahren Bedeutung von Weihnachten wieder näher kommen können.