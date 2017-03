VERÖFFENTLICHUNG » 24.03.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Neal Morse

LABEL » Metal Blade, Sony Music

24.03.20178 / 9

Für Außenstehende ist es kaum nachvollziehbar, wie viele Alben Neal Morse seit seinem Ausstieg bei Spock’s Beard (2002) veröffentlicht hat. Da waren ja nicht nur seine Soloalben, sondern auch die Projekte Transatlantic und Flying Colors, hinzu kommen seine „Worship Sessions“ (Neal tritt hier als christlicher Lobpreis-Sänger auf) und seine Fanclub-Releases für den sogenannten „Inner Circle“. Die Fans werden nicht müde, seine übers Jahr verteilten CDs zu hören – und wie man am neusten Werk „The Similitude Of A Dream“ erkennen kann, wird immer wieder Qualität geboten.

Das neuste Doppelalbum steht den alten Werken in nichts nach und reiht sich ein in einen Katalog hochwertiger Veröffentlichungen. Seien es „Testimony“, „One“ oder „Lifeline“. Seit einigen Jahren nutzt Neal Morse das seiner Musik gewidmete „Morsefest“, um seine Soloalben in großer Besetzung mit vielen Gastmusikern und allerlei Brimborium zu zelebrieren. Den Anfang machten 2014 die Alben „Testimony“ und „One“. Schon damals gab es einen dicken Live-Release, um Fans aus aller Welt an den Aufnahmen teilhaben zu lassen.

Jetzt geschieht das mit „?“ und „Sola Scriptura“ aus den Jahren 2005 und 2007. Diese wurden beim Morsefest 2015 in voller Länge live gespielt und bilden damit die Grundlage für einen 4CD-2DVD-Release. Ein dickes Paket, das musikalisch absolut stimmig ist. Da es beides Konzeptalben sind, will ich auch den Inhalt nicht unerwähnt lassen: „Sola Scriptura“ behandelt das Leben von Martin Luther, „?“ beschäftigt sich ebenfalls mit einem religiösen Thema, nämlich dem Tabernakel in der Wüste aus dem Alten Testament. Bei solchen Themen spürt man Neals Herzblut, egal ob man seine Erweckungsrufe gut findet oder nicht.

Disc 1 widmet sich hauptsächlich dem damals aktuellen Album „The Grand Experiment“. Disc 2 wartet dann mit dem kompletten „?“ auf. „Sola Scriptura“ verteilt sich auf Discs 3 und 4, während Disc 4 den furiosen Set mit einigen Lieblingsstücken von Spock’s Beard („At The End Of The Day“, „Wind At My Back“) und Transatlantic („Whirlwind“-Medley) abschließt.

38 Musiker (inkl. Streicher, Bläser, Solisten, Chor) bilden ein grandioses Prog-Live-Orchester, das an zwei Abenden die Alben nicht einfach runter spielt, sondern ihnen in frischen Arrangements neues Leben einhaucht. Das gibt über fünf Stunden Musik und Neal Morse ist in Hochform. Gemeinsam mit seinem musikalischen Seelenverwandten Mike Portnoy hat er das Publikum und die Musizierenden gleichermaßen im Griff und holt das Letzte aus dem Event raus. Das lässt sich auf DVD gut beobachten – und beweist einmal mehr, welch begnadeter Entertainer Neal Morse ist und wie sein Wechselspiel mit Portnoy harmoniert.

Die sechs Silberlinge gibt es als gigantisches Digipack und sie machen sich wahrlich gut im Prog-Regal. Als Bonus im DVD-Bereich gibt es ein umfangreiches Making Of. Progger können hier getrost zuschlagen. Und Rockfans aller Colour bekommen einen umfassenden Live-Einblick in die Qualitäten von Neal Morse, inklusive des Ausflugs in die Zeiten von Spock’s Beard und Transatlantic.

