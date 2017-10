Mit den Songs ihres neuen Albums „Both Sides Now“ sind die New Yorker a cappella Könige schon länger unterwegs. Und es ist eine musikalische Wucht, die sie da zu bieten haben. Ein voller Band- und Orchestersound, nur mit der menschlichen Stimme produziert. Technische Hilfsmittel sind höchstens die verstärkenden Fähigkeiten eines Mikros und etwas Hall. Dass sie solche Spielchen eigentlich nicht brauchen, beweisen Naturally 7 stets auf ihren Konzerten, wenn sie einzelne Songs ganz ohne Anlage präsentieren.

Wem der Sound der Truppe in der Vergangenheit zu jazzig und zu verkopft war, dem sei das aktuelle Album wärmstens empfohlen. Noch immer gibt es soundmalerische Spielereien – das soll man ihnen auch gar nicht abgewöhnen – aber die Songstrukturen sind inzwischen viel deutlicher, als das noch vor Jahren der Fall war. So ist die Annäherung an Pop und Mainstream gelungen, ohne dabei die technische Versiertheit und Raffiniertheit zu verlieren. Sie wird nur enger in die Songs eingebunden.

Stings Titel „Shape Of My Heart“ und der Titelsong „Both Sides Now“ (im Original von Joni Mitchell) werden interpretiert mit wunderbaren, von Wärme geprägten Harmonien und Stimmen-Arrangements in Verbindung mit Naturally 7s einzigartigem Talent, den Klang von verschiedenen Instrumenten zu imitieren. Für „Going Home“ bedienen sie sich bei Melodien von Anton Dvorak und zeigen damit, wie die Grenzen zwischen Pop und Klassik schwinden können. Hinzu kommen eine Reihe selbstkomponierter Songs wie „I Need Air“ und „Caught In The Moment“. Ein Höhepunkt ist sicherlich die emotionale Version von „Bridge Over Troubled Water“ – das sorgt für Gänsehaut in jedem Konzert.

Naturally 7 sind ein a cappella Phänomen. Ihre Stimmen glasklar von tiefsten Tiefen bis in höchste Höhen. Die ausgefeilten Arrangements gehören zum Besten, was ich je gehört habe. Als Gaststar zum Adele-Song „Hello“ ist Helene Fischer mit an Bord. Ein nettes Gimmick für den deutschen Markt, aber das wäre nicht nötig gewesen. Naturally 7 sind ein Phänomen, das jede Beachtung verdient hat.

Unsere Naturally 7 Empfehlung

Both Sides Now Naturally 7, Both Sides Now

Bmg Rights Management (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 21.10.2017 um 04:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Naturally 7

Letzte Aktualisierung am 21.10.2017 um 20:41 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API