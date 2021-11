Nina Simone: “Little Girl Blue” – ein aufregendes Debütalbum wird 65

Nina Simone wurde 1933 in North Carolina geboren und starb mit 70 Jahren in Frankreich. Die Pianistin und Sängerin wurde durch ihre Jazz- und Bluesalben bekannt, aber auch als Bürgerrechtsaktivistin. Kaum zu glauben, dass ihr Debütalbum “Little Girl Blue” schon fast 65 Jahre alt ist. Was für ein zeitlos schönes Stück Musikgeschichte!

Die “Hohepriesterin des Soul” veröffentlichte ihr erstes Album 1957 bei Bethlehem Records. Der Labelname passte zu ihrer Stellung als eines von acht Kindern einer Methodistenpredigerin. Die religiöse Prägung wurde ihr in die Wiege gelegt. Mit vier Jahren begann sie mit Klavierspielen. Später wurde sie in Philadelphia am Curtis Institute of Music aus rassistischen Gründen nicht zugelassen. Kein Wunder, dass sie sich Zeit ihres Lebens als Bürgerrechtlerin engagierte.

“Little Girl Blue” enthält mit “My Baby Just Cares For Me” den Hit, den jeder kennt. Drei Instrumentals sind dabei: “Good Bait”, “You’ll Never Walk Alone” und der “Central Park Blues”, bei denen sie ihre Pianokünste voll ausleben kann. Aus dem Musical “Porgy and Bess” gibt es das sentimentale Jazzstück “I Loves You, Porgy”, das in ihrer Interpretation weltberühmt wurde. Eine verspielte Version von Duke Ellingtons “Mood Indigo” leitet das Album ein. Hinzu kommen eindringliche Balladen wie “Plain Gold Ring” und “Don’t Smoke In Bed” sowie der Swing von “Love Me Or Leave Me”.

“Little Girl Blue” ist ein Meilenstein der Jazzgeschichte. Man konnte vermutlich schon in den 50er Jahren ahnen, was von dieser Künstlerin noch Großartiges kommen sollte, schließlich bekam sie schon kurz darauf einen Deal bei Colpix Records, das zu Columbia Pictures gehörte.

Die digital optimierte Neuauflage kommt als sauberes Klangerlebnis, ohne dass der nostalgische Charakter des Originals missachtet wird. Neben der CD und dem digitalen Release gibt es auch eine LP-Neuauflage in clear blue 180-gram vinyl oder 180-gram black vinyl. Ein zeitloser Klassiker zum Immer-wieder-genießen!