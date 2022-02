Once Human "Scar Weaver"

Aggressiv geht’s zur Sache auf “Scar Weaver”, dem neuen Album von Once Human. Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat die Band bereits mehrfach bewiesen, dass sie eine der unverwechselbarsten und zerstörerischsten Metalbands der heutigen Zeit sind. Die Combo wurde von Gitarrist Logan Mader (ehemals Machine Head) und Sängerin Lauren Hart in Los Angeles gegründet. Von Beginn an arbeiteten sie hart und voller Leidenschaft an ihrer Liveperformance und entwickelten für die Erschaffung und Dokumentation ihrer Hymnen eine akribische Herangehensweise.

Geniales Alleinstellungsmerkmal ist definitiv Lauren Hart. Sie schreit und growlt sich die Seele aus dem Leib. Man kann sich kaum vorstellen, dass hier eine weibliche Stimme am Werk ist. Im Duett mit Robb Flynn (Machine Head) zeigt sie aber, dass sie jederzeit im Vergleich mit einem männlichen Altmeister bestehen kann.

Auch musikalisch ist der Modern Metal, den Once Human hier bieten, durch und durch überzeugend. An keiner Stelle wird Tempo rausgenommen. Stets geht es kraftvoll und energisch nach vorne – mit Riffgewittern, die sich gewaschen haben. Thrash und Death Metal wirken ebenso mit wie eine Prise Doom. Die Geschwindigkeit von Tracks wie “Erasure” ist schwindelerregend, in “Bottom Feeder” schwebt Lauren rockröhrend in die Höhe, während “We Ride” absolut brutal um die Ecke kommt, und zum Schluss gibt es mit “Only In Death” gar einen Ausflug in Richtung progressiver Klänge.

Die Lyrics stammen durchgehend von der Vokalistin, während Gitarrist Max Karon für die Musik verantwortlich zeichnet. Kompromisslos geht es durch zehn Tracks, die uns mit den Ohren schlackern lassen. Hart und gewaltig!

