Perry Rhodan "Nostalgiebox"

Wenn ich an meine Hörspiel-Zeiten in den 80er Jahren zurück denke, fallen mir einige Serien ein: “Hui Buh, das Schlossgespenst”, Enid Blytons “Fünf Freunde” und natürlich der große Weltraumheld “Perry Rhodan”. Das Label EUROPA hat einige dieser Hörspielreihen in sogenannten “Nostalgie-Boxen” neu aufgelegt. Ganz aktuell ist auch Perry mit dabei. Die Box bietet mit ihren zwölf Folgen eine schöne Zeitreise in die Anfänge der größten Weltraumserie.

Die Serie “Perry Rhodan” gibt es bereits seit dem 8. September 1961! Kürzlich ist Band 3146 der wöchentlichen Romanhefte erschienen. Wenn man alle Nebenserien, Sonderausgaben und Taschenbücher dazu zählt, gibt es inzwischen über 5.000 Romane aus diesem für viele unüberschaubaren Universum. Auch im Hörspiel-Bereich ist PR eine Marke. Es gibt eine riesige Anzahl von Hörbüchern mit vollständigen Lesungen, aber es gab auch immer einzelne Hörspiel-Reihen.

In den Jahren 1983 und 1984 veröffentlichte das Label EUROPA nach einer Bearbeitung von Autor H.G. Francis zwölf Folgen, die auf den ersten 19 Romanheften basieren und damit die Anfänge der langlebigen Serie erzählen: Im Jahr 1971 landet das Raumschiff STARDUST auf dem Mond und entdeckt dort einen Raumer der Arkoniden. Perry Rhodan begründet mit Hilfe außerirdischer Technik die “Dritte Macht” auf der Erde als Puffer zwischen Ostblock und den westlichen Mächte. Er verhindert zunächst einen Atomkrieg, muss außerirdische Invasoren bekämpfen, die auf die Erde aufmerksam werden, und löst schließlich das “galaktische Rätsel” der Superintelligenz ES, die ihm die Unsterblichkeit verleiht.

Das ist das Grundgerüst einer Serie, die bis heute Zigtausende Fans begeistert. Natürlich muss man im Blick behalten, dass die Serie Anfang der 60er Jahre entstand. In den zwölf Hörspielen gibt es noch ein festgeschriebenes Männer- und Frauenbild. Rhodan ist beispielsweise erstaunt, dass mit Thora eine weibliche Arkonidin das Kommando auf dem Raumschiff führt, die dann zudem noch als sehr zickig dargestellt wird. Auch das Gut-Böse-Schema ist ziemlich strikt festgeschrieben, zunächst auf der Erde (Ost gegen West), dann im Weltraum (Außerirdische gegen Terra). Heute werden die Protagonisten viel differenzierter dargestellt.

Die Hörspiele kommen mit futuristischer Soundkulisse und viel Computerklang. Das passt in die 80er Jahre. Die Dialoge wirken manchmal etwas gestelzt, aber durchaus auch mit vierzig Jahren Abstand noch gut anhörbar. Ich habe mich zumindest direkt in meiner altbekannten PR-Welt wiedergefunden und die Nostalgiebox sehr genossen.

Die Aufmachung ist sehr schön in einer festen Pappbox mit zwölf CDs in einzelnen Hüllen. Als Bonus gibt es ein Poster und einen Stickerbogen. Als Sprecher fungieren Peer Schmidt, Uwe Friedrichsen, Rolf Jülich, Ernst von Klipstein, Judy Winter, Horst Stark, Gernot Endemann, Lutz Mackensy, Günther Ungeheuer und viele andere.

Die Nostalgieboxen von EUROPA sind immer ein schönes Erlebnis und lassen die Hörer*innen im Herzen wieder jung werden. Was PERRY RHODAN angeht, gibt es hier den perfekten Einstieg in die langlebige Serie. Wer Blut geleckt hat, sollte anhand der Silberbände die Anfänge der Serie in Buchform nacharbeiten und beim nächstgelegenen Jubiläumsband (3200) in die Hauptserie einsteigen. Tausende wunderbarer Welten erwarten euch.