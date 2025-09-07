PULP "Different Class - 30th Anniversary Edition (Ltd. 2CD Super Deluxe)"

Vor dreißig Jahren, zum Höhepunkt des Britpop, erschien mit „Different Class“ ein Ausnahmealbum. Unter diesem Titel veröffentlichte die britische Band PULP im Oktober 1995 ihr fünftes Studioalbum – und zugleich ihr Meisterwerk. Inmitten der britischen Britpop-Welle gelang es PULP, sich mit diesem Album deutlich von ihren Zeitgenossen wie Blur und Oasis abzuheben. Während viele Britpop-Bands auf jugendliche Energie und patriotischen Optimismus setzten, präsentierten PULP eine scharfsinnige, oft sarkastische Beobachtung der britischen Gesellschaft.

Musikalisch verbindet „Different Class“ eingängige Popmelodien, tanzbare Rhythmen und theatralische Arrangements mit Jarvis Cockers unverwechselbarem Gesang und seiner ironisch-intelligenten Lyrik. Die Songs erzählen Geschichten aus dem Leben der Arbeiterklasse – voller Sehnsucht, sexueller Spannung und sozialem Aufstiegsträumen. Besonders die Singles „Common People“ und „Disco 2000“ wurden zu Hymnen ihrer Zeit: Sie spiegeln sowohl die Energie der 90er Jahre als auch Cockers kritische Haltung gegenüber Klassenunterschieden und sozialer Heuchelei wider.

Der Opener „Mis-Shapes“ wurde zur Hymne für alle Außenseiter, „Sorted for E’s & Wizz“ setzt sich mit der Drogenkultur auseinander, „Something Changed“ funktioniert als wundervolle Liebeserklärung. So vielseitig schwankt das Album zwischen Romantik und sozialen Spannungen. Das Cover zeigt im Original eine Hochzeitsgesellschaft mit unterschiedlichen Figuren, in das sich die Band selbst rein montiert hat. Für die Neuauflage zur „30th Anniversary Edition“ wird jetzt das damals montierte Bandfoto vor einem Abendhimmel verwendet.

„Different Class“ wurde nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern auch ein kulturelles Statement. Es brachte PULP den Mercury Music Prize ein und gilt heute als eines der wichtigsten Alben jenes Jahrzehnts. Der Titel selbst spielt mit Doppeldeutigkeiten: Er bezeichnet sowohl die soziale Klasse als auch das außergewöhnliche Niveau des Albums.

Auf CD 2 der mir zur Review vorliegenden Doppel-CD findet sich das legendäre Konzert 1995 „Live At Glastonbury“. Es wird immer das bedeutendste Konzert in der Karriere von PULP bleiben. Drei Wochen nachdem „Common People“ Platz zwei der nationalen Charts erreicht hatte, sprang die Band kurzfristig für The Stone Roses ein. „Wir spielten „Sorted For E’s & Wizz“, „Mis-Shapes“ und „Disco 2000“ – allesamt Live-Premieren“, heißt es von Seiten der Band. Zum ersten Mal ist nun das gesamte Konzert (einschließlich des langen, drone-basierten Intros) erhältlich.

Insgesamt ist „Different Class“ eine kluge, schillernde Momentaufnahme britischer Gesellschaft und Jugendkultur der Neunziger – zugleich tanzbar, melancholisch und literarisch. Ein Album, das seinen Zeitgeist perfekt einfängt und doch zeitlos geblieben ist.