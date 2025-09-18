OASIS "(What's The Story) Morning Glory? - 30th Anniversary Edition"

„(What’s The Story) Morning Glory?“ ist eines der größten Rockalben aller Zeiten, das eine ganze Ära geprägt hat. Das zweite Album von Oasis, das 1995 bei Creation Records erschien, folgte nur 14 Monate nach ihrem Klassiker-Debüt „Definitely Maybe“ und enthält die allseits beliebten Hymnen „Wonderwall“, „Don’t Look Back In Anger“, „Champagne Supernova“ sowie die Fan-Favoriten „She’s Electric“ und „Roll With It“. Das Album verhalf der Band zu weltweitem Erfolg und wurde bis heute weltweit mehr als 22 Millionen Mal verkauft, darunter 6 Millionen Mal in den USA. Es ist das drittbestverkaufte Studioalbum aller Zeiten in Großbritannien. Das Album wurde außerdem vom National Album Day zum offiziell meistgestreamten Album der 90er Jahre gekürt, gefolgt von „Definitely Maybe“ auf Platz zwei.

Zum Jubiläum erschien standesgemäß die „30th Anniversary Edition“. Mit auf dem Album enthalten sind neue Unplugged-Versionen von fünf Oasis Klassikern: „Cast No Shadow“, „Morning Glory“, „Wonderwall“, „Acquiesce“ und „Champagne Supernova“. Die neuen Versionen wurden anhand der Original-Masteraufnahmen von Noel Gallagher und Callum Marinho in Noels Lone Star Sound Studio in London produziert und gemixt. Das Deluxe Album enthält desweiteren neues Artwork von Brian Cannon und neue Liner Notes. Die LPs erscheinen in verschiedenen Farb-Varianten und enthalten die 2014 remasterte Version des Albums.

(What’s The Story) Morning Glory? – 30th Anniversary Edition

1. Hello

2. Roll With It

3. Wonderwall

4. Don’t Look Back In Anger

5. Hey Now!

6. [Untitled]

7. Some Might Say

8. Cast No Shadow

9. She’s Electric

10. Morning Glory

11. [Untitled]

12. Champagne Supernova

1. Cast No Shadow (Unplugged)

2. Morning Glory (Unplugged)

3. Wonderwall (Unplugged)

4. Acquiesce (Unplugged)

5. Champagne Supernova (Unplugged)