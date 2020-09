Rolf Zuckowski hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Upcycling-Meister entwickelt: Songs aus seinem umfassenden Repertoire werden thematisch neu zusammengestellt, teilweise neu eingespielt und vielleicht noch mit ein paar neu komponierten Titeln ergänzt – und fertig ist ein neues Album! Nach diesem Rezept funktioniert auch die aktuelle CD „Gemeinsam unterwegs – Lieder für den Herbst des Lebens“. Und wie es bei guten Upcycling-Produkten ja sein soll, ist das Ergebnis durchaus überzeugend und das thematische Konzept geht auf.

Wie der Untertitel schon verrät, richtet sich „Gemeinsam unterwegs“ mal nicht primär an die Kinder, Zuckowskis Hauptzielgruppe, sondern eher an die Eltern oder sogar Großeltern. Dafür hat der Liedermacher auch die meisten Titel von seinen Alben für Erwachsene ausgewählt, von denen er in den letzten Jahrzehnten zunehmend mehr veröffentlicht hat. Diese Songs mögen nicht ganz so bekannt sein wie seine Kinderliederklassiker, aber gerade deshalb ist es schön, sie auf diesem Album zu entdecken, wie etwa das wunderbare Liebeslied „Vogel ohne Flügel“, die lebensbejahenden Titel „Das Lied der Zukunft“ und „Gib mir mehr davon“ oder das nachdenkliche „Hat alles seine Zeit“.

Bei Zuckowski gehören die Kinder aber selbstverständlich auch im Herbst des Lebens mit dazu, und zwar nicht nur im Opener und Titelsong „Gemeinsam unterwegs“, von dem er im Booklet verrät, das es das Generationen verbindende Lied seiner Familie ist. Auch „Überall ist Wunderland“ – hier in einer Neuaufnahme mit Tochter Anuschka zu hören – zeichnet die Welt aus Kindersicht, und auch die „Sternenkinder“ sind mit dabei. Und „Der Baum des Lebens“, ein absoluter Klassiker für Groß und Klein, hat einen würdigen Platz auf diesem Album gefunden als Neuaufnahme mit wunderbarer Pianobegleitung.

Neben all diesen mehr oder weniger bekannten Titel gibt es auch neues Material. Zwei Lieder vom Freund und Kollegen Peter Reber aus der Schweiz hat Zuckowski mit hochdeutschem Text versehen und neu aufgenommen: „Das wünsch ich dir“ und „Stürmische Zeiten“. „Glücklich sein“ ist eine komplette Eigenkomposition und besingt gefühlvoll die Sehnsucht eines Erwachsenen nach unbeschwertem kindlichem Glück.

Ob man nun selbst schon im Herbst des Lebens steht, oder noch mitten im trubeligen Familienalltag – mit „Gemeinsam unterwegs“ liefert Rolf Zuckowski den passenden Soundtrack, der mal emotional berührt, mal selig lächeln lässt oder auch zum lauten Mitsingen verführt (da helfen dann die Liedtexte im umfangreichen Booklet). Und wer noch ein bisschen mehr möchte: Demnächst erscheint das Album auch als Sonderedition mit Bildkalender.