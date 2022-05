Rudi Berger Quintet "Longings"

Der in Wien geborene Jazzgeiger und Komponist Rudi Berger gilt als eine der originellsten und richtungsweisendsten Stimmen seines Genres. Bevor er 1986 sein Debütalbum “First Step” veröffentlichte und seinen Lebensmittelpunkt nach New York City verlegte, machte er sich als Mitglied des neu gegründeten Vienna Art Orchestra einen Namen. Während seines vierzehnjährigen Aufenthalts in NYC spielte er mit einigen der hochkarätigsten Musiker*innen der dortigen Szene. Als Bandleader oder Gastkünstler ist Rudi Berger weltweit auf Tour. Er bezeichnet sich selbst als Reisender zwischen den Welten und Kulturen, dem die Vielfalt des menschlichen Ausdrucks eine niemals versiegende Quelle der Inspiration ist.

Mit seinem nunmehr siebten Album “Longings” verschreibt sich der Jazzgeiger den Themen Sehnsucht und Hoffnung in eigenen Kompositionen. Die Geschichte von “Alice in Wonderland” wird sehr beschwingt und lautmalerisch von der Flöte erzählt. “Rudi’s Xote” bietet kratzige und zugleich sehr tanzbare Klänge der Violine zu einem verspielten Piano. Der “Traumfluss” lädt zum Zurücklehnen und Genießen ein, während zur Kneipp-Kur von “Mr. Kneipp” auch Bonaccorsos Stimme wie ein Instrument eingesetzt wird. “Urgency & Patience” lebt musikalisch von dem Wechsel der Gefühle, den der Songtitel vermuten lässt. “When Eagles Fly on Sunday” vermittelt ein sehr entspanntes Wochenendfeeling und korrespondiert mit dem abschließenden Titeltrack, wobei die beiden melancholischen Stücke das rhythmische “Viaggiando” einrahmen.

Mauro Rodrigues, Flöte, Peter Madsen, Klavier, Rosario Bonaccorso, Kontrabass, sowie Schlagzeuger Lukas Boeck spiegeln ein breites musikalische Feld wider. Das vielseitige Album lässt auch in seiner zum größten Teil instrumentalen Ausrichtung keine Langeweile aufkommen. Für Fans des gepflegten Jazz bestens geeignet.