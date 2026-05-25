Sienna Spiro "Visitor"

Sienna Spiro gehört zu den spannendsten neuen Stimmen aus Großbritannien. Sie wurde 2005 in London geboren, hat schon mit 19 Jahren ihre erste Single „Need Me“ veröffentlicht und schnell über eine Million Streams erreicht. Sie wurde zunächst über TikTok bekannt, wo ihre außergewöhnlich reife und rauchige Stimme schnell Aufmerksamkeit erregte. Statt auf zeitgenössischen Pop setzt sie auf einen Klang, der sich an Soul, Jazz und orchestralen Balladen orientiert. Als Einflüsse nennt sie unter anderem Frank Sinatra, Nina Simone, Ella Fitzgerald und Amy Winehouse.

Das Debütalbum ist eine konzeptionell anspruchsvolle und überaus elegante Verschmelzung von sattem Soul und symphonischem Pop, die sich mit der Zerbrechlichkeit von Leben und Liebe auseinandersetzt. Als Beweis für die Kraft von Siennas zeitlosem Songwriting und ihrer beeindruckenden Stimme schafften es alle drei vorab veröffentlichten Singles des zehn Titel umfassenden Albums gleichzeitig in die Billboard Hot 100.

Die Künstlerin sagt über das Album: „Ich war mir der Vergänglichkeit schon immer sehr bewusst; ich habe große Angst davor, dass Dinge enden und Menschen gehen. Dieses Gefühl ist so intensiv, dass ich mich oft gar nicht erst auf neue Beziehungen oder Dinge einlasse, von denen ich weiß, dass sie nicht von Dauer sein werden. In gewisser Weise habe ich mich also die meiste Zeit meines Lebens wie eine Besucherin gefühlt – wie jemand, der nur auf der Durchreise ist. Die Arbeit an diesem Album hat mich gelehrt, den Moment zu genießen, anstatt mir ständig Sorgen um die Zukunft zu machen. Ich hoffe, dass das Album den Hörern Trost spendet, indem es zeigt, dass alles vergänglich ist. Wir müssen uns nicht hetzen, wenn es ums Loslassen geht – Dinge können uns viel bedeuten, auch ohne dass sie für immer bleiben müssen.“

Musikalisch klingt das Album überraschend klassisch und macht den genannten Vorbildern alle Ehre. Wir finden große Streicherarrangements, echte Klavierklänge, kräftige Bläser – das alles in einem Gesamtsound, der Siennas fantastische Stimme perfekt zur Geltung bringt. Gefühlvoll, voller Soul und Jazz, bietet sie eine gelungene Mischung aus der Kraft von Adele und der Rauheit von Amy Winehouse. Der emotionale Titelsong steht grandios neben der Ballade „Die on this Hill“ und dem eingängigen Retro-Song „You Stole the Show“.

„Visitor“ ist ein eindrucksvolles erstes Statement einer Künstlerin mit unverkennbarem Langzeitpotenzial!