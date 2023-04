Sophia "Niemals allein"

Die deutsche Musikszene ist um eine junge selbstbewusste Songwriterin reicher – Sophia, 2022 bereits mit der goldenen Henne zur Aufsteigerin des Jahres gekürt, veröffentlicht nach mehreren erfolgreichen Singles nun ihr Debütalbum „Niemals allein“. Musik begleitet die gelernte Goldschmiedin aus dem Ruhrgebiet schon ihr ganzes Leben lang und es entstehen schon früh erste eigene Songs. Mit dem Kontakt zum Produzentenduo Achtabahn begann dann in den letzten Jahren ihre professionelle Karriere.

Stilistisch lässt sich Sophias Musik am ehesten dem Genre Deutschpop zuordnen. Mit eingängigen Melodien, deutschen Texte und vielseitigen Arrangements ergibt sich ein rundes Gesamtkonzept für das Album. Da gibt es eher ruhige Pianoballaden wie „Jemand wie ich“ oder „Schmetterling“, mitreißende Titel wie „Scheiss drauf“ oder „Scheinwerfer an“, aber auch jede Menge dazwischen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sophias Themen sind nicht neu, aber sie findet neue und eigene Worte für Gefühle und Situationen, die wir wohl alle kennen. So ertrinkt sie nicht etwa in Liebeskummer, sondern begibt sich auf „Rettungsmission“ für ihr gebrochenes Herz, oder wartet auf die „Sekunde“, die endlich alle Wunden heilt. Für die ganz große Liebe findet sie im Titelsong „Niemals allein“ oder mit „Wenn Kometen fallen“ ebenso überzeugende Worte wie für ihr „Zuhause“, das immer wieder Zuflucht bietet. In jeden Song legt die Sängerin zudem genau die richtigen Emotionen, singt mal voller Begeisterung und dann wieder zart und zerbrechlich.

Als kleinen Bonus hat Sophia noch die Demoversion ihres ersten Songs „Meine Welt“ aus dem Jahr 2015 mit aufs Album gepackt. Hier kann man schön hören, wie die Reise begann, aber auch, wie sich die Künstlerin seither schon entwickelt hat. „Niemals allein“ ist jedenfalls ein überzeugendes und unterhaltsames Debüt – und ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch von Sophia hören werden!