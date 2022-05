The Dark Tenor "Classic Roxx live"

Schon lange versteckt sich Billy Andrews nicht mehr hinter der mystischen Maske des Dark Tenor. Eine Zeit lang war es ganz nett, diese Geheimnistuerei um seine Person mitzuspielen, doch Billy ist einfach ein durch und durch sympathischer Kerl, der zudem fantastisch singen kann – da soll er doch ruhig seine Gesicht zeigen und den Fans in die Augen schauen.

Bereits 2019 gab es zum 5jährigen mit “Alive” eine umfassende Rückschau auf seine Crossover-Show zwischen Pop und Klassik. Drei Jahre später gibt es eine neue Scheibe, die Billys Qualitäten als Performer zeigt. Die zwölf Livetracks des neuen Album “Classic Roxx live” wurden allesamt in Berlin mitgeschnitten, zum Teil 2019, zum Teil 2021.

Da gibt es einige seiner neuen Hits wie “When You Roar” (gemeinsam mit den Queenz of Piano) und “Out Of The Darkness” – alle mit großartigem Gespür für die Bühne arrangiert. Mit diesen Songs, die sehr pathetisch daher kommen, hat er das Publikum schnell auf seiner Seite. Ein weiterer Höhepunkt ist das Cover von “Wicked Game”, bei dem sich die beeindruckende britische Newcomern Darla Jade zu ihm auf die Bühne gesellte.

Ausschnitte aus klassischen Stücken werden stets gekonnt in das sinfonische und rockige Geschehen mit eingewoben. Aktuell widmet sich Billy den unsterblichen Drei – namentlich Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach sowie Wolfgang Amadeus Mozart – und baut deren Werke mit in die Songs ein ein, beispielsweise Bachs “Toccata and Fugue in D Minor” in den eröffnenden Track “Ultraviolet Hearts”.

Es gibt Ausblendungen nach den Songs. Das ist schade, da auch keine langen Ansagen mit drauf sind, aber logisch, da die Stücke von unterschiedlichen Konzerten stammen. Zumindest ist der Fade-out so behutsam gemacht, dass das Liveerlebnis nicht darunter leidet.

Um das Album zu füllen gibt es noch zwei besondere Veröffentlichungen, denn auf “Classic RoXX live” schenkt The Dark Tenor seinen Fans zum Abschluss zwei neue Songs – so neu, dass sie hier in ihren schon fantastischen Demoversionen veröffentlicht werden. Selten war man an der Entwicklung seiner Lieder näher dran.

Der Digipack zeigt auf dem Cover beide Seiten des hervorragenden Tenors: die düstere Phantom.Seite und den liebenswerten Billy. Für Fans gibt es ein großes Foldout-Poster, das ebenfalls beide Figuren auf einem Bild vereint. Gute Idee! Live kann ich den Dark Tenor uneingeschränkt empfehlen – egal ob er mit kleiner Band oder mit großem Orchester auftritt. Er rockt und öffnet die klassische Musik auch für ein jüngeres Publikum!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tracklist:

Ultraviolet Hearts (Live 2021)

After the Nightmare (Live 2021)

Complete (Live 2021)

Unforgettable (Live 2021)

Haunted Hearts (Live 2019)

Mountain High (Live 2019)

River of Life (Live 2019)

Coming Home (Live 2021)

When You Roar feat. Queenz of Piano (Live 2021)

Out of the Darkness (Live 2021)

River flows on the Edge (Live 2019)

Wicked Game feat. Darla Jade (Live 2019)

To be Somebody (Demo Version)

Darker Hearts (Demo Version)

The Dark Tenor Classic RoXX Tour 2022 & 2023