Tommy Krappweis "Mara und der Feuerbringer"

Die Trilogie „Mara und der Feuerbringer“ ist bereits seit einigen Jahren in Buchform auf dem Markt und inzwischen sogar bereits verfilmt worden. Nun erscheint die spannende Geschichte um einen Teenager, der auf geheimnisvolle Weise in das Schicksal der nordischen Götter verwickelt wird, erstmal als aufwendig produziertes Hörspiel.

Autor Tommy Krappweis, unter anderem als Erfinder von „Bernd das Brot“ und durch die Hörspielserie „Ghostsitter“ bekannt, entwirft hier ein recht originelles Fantasy-Szenario: Die 15-jährige Mara Lorbeer lebt mit ihrer Mutter in Berlin, seit ihr Vater die Familie verlassen hat. Die Mutter nervt sie mit immer neuen esoterischen Seminaren, in der Schule wird sie von der fiesen Larissa und ihrer Clique gemobbt und zudem plagen sie seltsame Tagträume. Dabei will Mara eigentlich nur normal sein! Aber gerade dieser Wunsch erfüllt sich nicht, als Mara nach einem Baumsprechseminar tatsächlich von einem Zweig angesprochen wird und erfährt, dass sie eine Spákona – eine germanische Seherin – ist und ihre Tagträume eigentlich Visionen sind. So beginnt ein spannendes Abenteuer, in dem Mara tief in die Welt der nordischen Mythologie eintaucht und allmählich herausfindet, was ihre eigentliche Aufgabe ist.

Als Sprecher für die Hörspielversion konnten mehrheitlich die Schauspieler gewonnen werden, die bereits im Film die entsprechenden Rollen verkörperten. So sind beispielsweise Esther Schweins als Maras Mutter und Christoph Maria Herbst als Halbgott Loki zu hören. Oliver Kalkofe leiht wieder dem Zweig seine Stimme und Jan Josef Liefers stand zwar nicht als Professor Reinhold Weissinger, Maras einziger Verbündeter zur Verfügung, wird aber hervorragend von seinem Kollegen Rufus Beck vertreten. Besonders überzeugend ist Lilian Prent in der Hauptrolle der Mara. Sie bringt Zweifel, Überforderung aber ebenso den Mut der jungen Heldin wider Willen auch im Hörspiel wunderbar zum Ausdruck.

Neben den großartigen Sprechern sorgen akustische und musikalische Effekte dafür, dass man als Hörer ganz in die Geschichte eintaucht. Und so ganz nebenher erfährt man eine Menge über die Welt der germanischen Götter, die ja ein Teil unseres kulturellen Erbes ist. Tommy Krappweis hat hier eng mit dem Fachmann Professor Rudolf Simek zusammengearbeitet, um dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu entsprechen. Einige Hintergrundinfos gibt es jeweils auch in den Booklets, sowie einen QR-Code, der zu einem ausführlichen Glossar führt.

Die vorliegende Hörspiel-Box beinhaltet auf 3 CDs und mit 210 Minuten Laufzeit den ersten Teil von „Mara und der Feuerbringer“. Aber auch für Teil 2 und 3 ist bereits die Veröffentlichung als Hörspiel geplant.