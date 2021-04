Tower of Power: 50 Years of Funk & Soul. Live at the Fox Theater – Oakland

Seit 1968 besteht die Band Tower of Power nun schon, hat schon so manche Musikerwechsel hinter sich, einige Ehemalige sind in den Jahren verstorben, doch eines merkt man den Herren aus Oakland an: Sie haben Spaß.

Tower of Power sind eine Funk-Institution und blicken auf eine mehr als 50jährige Karriere zurück. Treibende Grooves, eine messerscharfe Bläsersektion, funky Gitarrenlicks, rollende Hammond B3 Orgelsounds und über allem Vocals, die den Soul in die Neuzeit transportieren, zeichnen ihre Konzerte aus.

Trotz der Besetzungswechsel in der 50jährigen Bandgeschichte hat sich ihr Stil – und damit auch ihr Anspruch – kaum geändert. Die Band gilt unweigerlich als die dynamischste und markanteste existierende Band des Soul.

“50 Years of Funk & Soul – Live at the Fox Theater” umfasst ihre Karriere mit einem unvergleichlichen Konzert in Oakland, Kalifornien. Die Scheibe zeigt ihr gesamtes Spektrum an lebensbejahenden Funk- und Soulhits vor ausverkauftem Publikum.

Der Mitschnitt entstand in der Heimat Oakland und zeigt die Band in Bestform vor einem ausgelassenen Publikum, das die Worte des Frontmanns Marcus Scott “Make some noise” enthusiastisch bejubelt. Scott war bei der Jubiläumsshow 2018 seit zwei Jahren am Mikro und es fühlt sich an, als stünde er schon ewig vor der im Normalfall neunköpfigen Band um die beiden verbliebenen Gründungsmitglieder Emilio Castillo und Stephen „Doc“ Kupka, die sich für diesen Auftritt mit einigen Gästen verstärkt hatte.

Der energiegeladene Live-Set ist funky, groovy und lädt zum Tanzen ein. Oder zumindest zum Mitwippen auf dem heimischen Sofa. Das komplette Konzert gibt es auf zwei CDs und in voller Länge auf DVD plus Bonusmaterial.

Vom Debüt der Band bis heute bleibt der TOP-Sound Emilio Castillos ursprünglicher musikalischer Vision treu. Er greift in die tiefe, mehrdimensionale Quelle der Soul-Musik und bringe all ihre verschiedenen Komponenten zu einem einzigartigen, emotionalen Sound zusammen.