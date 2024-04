TYNA "PNK"

Ungeschminkte Texte und Charisma, mit TYNA bringt Hamburg eine waschechte poppige Punk-Perle hervor. TYNA ist eine aus FLINTA* und Allies bestehende NDW-Punk Band, die keine Kompromisse macht. NDW-Synthies flirten mit brätzeligen Gitarren, Texte mit Rückgrat behandeln Themen wie Rassismus, Sexismus und mentale Gesundheit. Geballte Power, die einlädt, zu feiern und zu kämpfen – für dich und für andere.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der wilde Haufen unverbesserlicher Sturköpfe ist in den letzten Jahren richtig gut rumgekommen. Neben Clubshows mit Szenegrößen wie ZSK, Zebrahead, 100 Kilo Herz und Betontod hat sich die Band ein Stelldichein auf so ziemlich jedem großen Festival der deutschen Musiklandschaft gegeben. Und spätestens wer letztes Jahr auf dem Hurricane, Southside oder Highfield Festival war, weiß wie gut NDW-Synthies mit ihre Punk-Gitarren, Gangshouts und Pop-Hooks zusammenpassen.

Allein der Albumtitel als Kürzel „PNK“ zwischen Punk und Pink ist genial. Und in den Texten geht es ebenso wie musikalisch zur Sache. Der Opener nimmt die deutsche Vereinsmeierei aufs Korn. Jeder Track kommt schnell und heftig mit bestimmenden Vocals von Frontsängerin Tina. Klare Worte, klare Kante. Nur „Ich kündige“ wird für einen kurzen Moment balladesk – dafür reicht dann aber auch eine halbe Minute. Der letzte Song „FCK FRONTX (paradies europa)“ geht schließlich mit der zurückweisenden Grenzpolitik ins Gericht. So sind TYNA bis zum Schluss wild, unverbesserlich, stur und am Puls der Zeit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tourdaten 2024

05.04. Köln – Helios37

06.04. FFM – Nachtleben

12.04. Hannover – Lux

13.04. Kassel – Goldgrube

19.04. Berlin – Cassiopeia

20.04. Jena – Rosenkeller

25.04. Dresden – Ostpol

26.04. Nürnberg – Club Stereo

27.04. Augsburg – SoHo Stage

03.05. Oldenburg – UmbauBar

04.05. Husum – Speicher

11.05. Leipzig – Bandhaus