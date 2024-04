Heinrich Seidel "Gruselkabinett - Folge 188: Der Hexenmeister"

Die Hörspiel-Reihe „Gruselkabinett“ erscheint bereits sei zwanzig Jahren beim Label Titania Medien. Geschrieben für Jugendliche und Erwachsene werden dort in mittlerweile 188 Folgen klassische Themen phantastischer Literatur neu aufbereitet. Dabei stützt man sich auf Werke teil sehr bekannter Autor*innen wie Bram Stoker, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, Mary W. Shelley, H. P. Lovecraft, Robert E. Howard, Alexandre Dumas und Arthur Conan Doyle.

Für Folge 188 „Der Hexenmeister“ greift man auf eine Erzählung von Heinrich Seidel zurück, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. In dieser stimmungsvollen Schauergeschichte trifft der verarmte Wendelin auf den im Dorf hinter vorgehaltener Hand als Hexenmeister bezeichneten Herrn Zuckermahn, der ihm eine Stelle als Gärtner anbietet. Sehr schnell kann Wendelin sich aus nächster Nähe davon überzeugen, was es mit den Gerüchten rund um seinen neuen Auftraggeber in Wahrheit auf sich hat.

Für gruselige Atmosphäre sorgen in dieser Vertonung die Stimmen herausragender Schauspieler. So ist als Wendelin der bekannte Synchronschauspieler Dirk Petrick zu hören, dessen Stimme schon allein als Flash Thompson aus der Spiderman-Trilogie Kultstaus erreichte. Den mysteriösen Herrn Zuckermahn verkörpert der bekannte Fernsehschauspieler Bert Stevens. Als Wendelins Mutter beeindruckt Regina Lemnitz (deutsche Stimme von Whoopi Goldberg und Roseanne Barr) und als Nachbar das TV-Urgestein Helmut Zierl (deutsche Stimme von Dennis Quaid, Christopher Walken, Jeff Goldblum, Steve Martin).

Das Hörspiel baut eine ruhige, gruselige Atmosphäre auf und man ist trotz der langsamen Erzählweise direkt drin im Geschehen. Die Geschichte von Heinrich Seidel kannte ich bisher noch nicht. Eine unentdeckte Perle für alle Gruselfreund*innen, die als Hörspiel hervorragend umgesetzt wurde.