UNIVERSUM25 "UNIVERSUM25"

Unter dem Namen UNIVERSUM25 hat sich mit Mitgliedern von In Extremo, Eisbrecher, Fiddler’s Green, Dritte Wahl und Slime eine ganz neue Formation zusammengefunden, um die apathische Menschheit mit ihrem kompromisslosen Hybridmix aus Electro-Metal und Punkrock aus dem Dämmerschlaf zu reißen. Michael Robert Rhein, Rupert Keplinger, Pat Prziwara, Gunnar Schroeder und Alex Schwers bilden diese neue Band, die jetzt ihr Albumdebut veröffentlicht.

Passend zu den Stammbands gibt es ausschließlich deutschsprachige Songs, die sehr martialisch klingen und ein inhaltliches Konzept verfolgen. Man beschränkt sich nicht auf die üblichen drei Radiominuten, sondern lässt sich Zeit für den Songaufbau. So startet das Album mit elektronischen Klängen und dem Stück “Am Morgen danach”, das ein Endzeit-Szenario zeichnet.

Auf diese postapokalyptische Idee bezieht sich auch der Bandname: Im Sommer 1968 gab es unter dem Begriff “Universum 25” ein Laborexperiment über das Vermehrungsverhalten von Mäusen. Das artete unter den Augen der US-Forscher schon bald zu einem einzigen Albtraum aus. Durch die ungebremste Fortpflanzung auf immer enger werdendem Raum entwickelten sich abnormale Verhaltensweisen von

kompletter Apathie über Kannibalismus bis zum vollständigen Zusammenbruch der sozialen Ordnung

Harte Rockgitarren, atmosphärische Electronica und schonungslos offene Klartext-Lyrics, die den Finger in die Wunden eines Planeten am Rande der Selbstzerstörung legen: So klingt der dystopisch-faszinierende Soundkosmos von UNIVERSUM25. Gemeinsam rechnet die Formation mit allen Kriegstreibern und Krisengewinnern, mit ideologischen Brandstiftern und vernagelten Realitätsleugnern, mit Glaubensfanatikern, Populisten, Verschwörungstheoretikern und anderen gesellschaftlichen Spaltpilzen ab, während man der Welt mit seinem wütenden Crossover einen Spiegel vorhält.

Als vorletzter Song findet sich eine packende Coverversion des Ton Steine Scherben-Kultsongs “Der Traum ist aus”, die perfekt ins Konzept passt. UNIVERSUM25 schwelgen in Bombast und liefern eine energische Performance mit harten Gitarren, schnellen Drums und bisweilen hektischen Keyboardflächen. Ein starkes Debüt – hier wächst zusammen, was zusammen gehört.

UNIVERSUM25 – Horizont in Flammen- Tour 2023

28.09.23 Frankfurt – Batschkapp

29.09.23 München – Backstage Halle

30.09.23 Stuttgart – Club im Wizemann

01.10.23 Köln – Live Music Hall

02.10.23 Rostock – Mau Club

03.10.23 Hamburg – Grünspan

04.10.23 Berlin – So 36

05.10.23 Leipzig – UT Connewitz

06.10.23 Erfurt – HSD

07.10.23 Dresden – Tante Ju