Alice Cooper "A Paranormal Evening with Alice Cooper at the Olympia Paris"

Im Jahr 2017 ist mit „Paranormal“ ein grandioses Album des Schockrockers aus Detroit erschienen, das seinen Klassikern in Nichts nachstand. Es waren Songs voller Leidenschaft und Rock’n’Roll. Außerdem feierte die legendäre Alice Cooper Band mit zwei gitarrenlastigen, schnellen Rocknummern Wiederauferstehung.

Es folgte eine groß angelegte Tour, die mit dem Konzert am 7. Dezember 2017 im Olympia Paris seinen Abschluss fand, dessen Mitschnitt jetzt erstmals auf DVD und Blu-Ray veröffentlicht wird. Wie immer bei Alice‘ Shows gab es eine Zusammenstellung der größten Hits und (zum Bedauern vieler Fans) kaum Titel des aktuellen Albums. Damit muss man auch bei dieser Aufnahme leben.

Die fast 90minütige Rockshow bietet eine Reise durch Alice Coopers zeitlose Kreationen: Klassiker wie „Poison“, „School’s Out“ und „No More Mr. Nice Guy“ wechseln sich mit Alice Cooper-Schätzen wie „Pain“, „Woman of Mass Destruction“ sowie dem neuen „Paranoiac Personality“ ab, der ersten Single des Albums „Paranormal“.

Das Livealbum fängt in Bild und Ton eine phänomenale Rockshow vor begeistertem Publikum ein und gehört ohne Zweifel zu einer der besten Live-Veröffentlichungen des Künstlers, auch Dank seiner langjährigen Band um die Gitarrist*innen Nita Strauss, Tommy Henriksen and Ryan Roxie, Bassist Chuck Garric und Drummer Glen Sobel.

Die Show ist wie immer großartig mit dem gruseligen Setting, das man von Alice erwarten darf. Eine Augendweide für Fans und solche, die es werden wollen.

DVD und Blu-Ray erscheinen am 24. Juli 2026!