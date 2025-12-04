Roland Kaiser "50 Jahre. Alle Hits. Live - Ein Leben für die Musik"

Nur wenige Namen sind so eng mit dem Triumphzug des deutschen Schlagers verknüpft, wie der des Berliners. Ein lupenreiner Ausnahmesänger, der seit fünf Dekaden ganze Hörergenerationen begeistert. Roland Kaiser hat es über Jahrzehnte geschafft, seine Würde zu bewahren und sich nicht in Ballermann-Hits und auf Oktoberfesten zu verlieren. Nur wenige deutschsprachige Künstler blicken auf eine solche Karriere zurück. Hits wie „Santa Maria“, „Joana“, „Dich zu lieben“ oder „Warum hast du nicht nein gesagt“ machten ihn bekannt, er verkaufte mehr als 90 Millionen Tonträger, wurde mit Preisen geehrt und trat so häufig in der ZDF-Hitparade auf wie niemand sonst: 67 Mal. Die Konzerte seiner jährlichen „Kaisermania“ in Dresden sind jeweils in wenigen Minuten ausverkauft.

Im Mai 2025 ist der Grandseigneur des deutschen Schlagers (der früher mal Ronald Keiler hieß) 73 Jahre alt geworden. Und man kann ihn nur dafür bewundern, was er tut. Nach schwerer Krankheit ist er seit langem wieder auf Erfolgskurs, füllt die größten Hallen und bietet eine Show auf, die alles andere als eine typische Schlagerparty ist. Während die einschlägigen Kolleg*innen gleicher Altersgruppe sich gemütlich zurücklehnen und in alten Erfolgen sonnen, erfindet sich Roland immer wieder neu. Zehntausende strömen zu seinen Konzerten und erleben die unvergleichliche Atmosphäre dieser Events: magische Momente, die Verbundenheit von Künstler, Band und Fans – und dieses alle erfassende, überwältigende Glücksgefühl. Wer sich davon überzeugen will, dem sei der Konzertfilm „Roland Kaiser – 50 Jahre. Alle Hits. Live“ empfohlen.

Mit seinem Konzertfilm lässt die Musiklegende die unvergesslichen Momente seiner ausverkauften Jubiläumstour „RK50 | 50 Jahre – 50 Hits!“ noch einmal Revue passieren. Aufgezeichnet während seiner Stadiontour im Sommer 2024, vereint der Film die größten Erfolge seiner Karriere in mitreißenden Live-Versionen – voller Emotion, Energie und Gänsehautmomente. Die DVD bietet ein einzigartiges Zusammenspiel aus Musik, spektakulären Show-Bildern, exklusiven Backstage-Einblicken in den Touralltag, Interviews mit langjährigen Wegbegleiter*innen sowie einem persönlichen Rückblick auf fünf Jahrzehnte Bühnenleben. Der Film stürmte direkt die Spitze der Kinocharts und wurde gleichzeitig in über 580 deutschen Kinos gezeigt – der erfolgreichste Kinostart eines Konzertfilm eines nationalen Künstlers aller Zeiten.

Kaisers sonore Stimme ist einzigartig gut. Wenn man dabei bedenkt, dass seine Karriere vor gut 15 Jahren nach einer Lungentransplantation beinahe zu Ende gewesen wäre, ist das mehr als beachtlich. Er tritt wie stets elegant im Anzug mit Weste und Krawatte auf. Anders kann man ihn sich gar nicht vorstellen. Und ganz als Gegenpol ist das Stadion eine bunte Menge an Fans aller Generationen. Selbst gestandene Männer singen die Texte fehlerfrei mit.

Im Bühnenhintergrund gibt es eine riesige LCD-Wand, auf der parallel zum gebotenen Song alte Aufnahme des jungen Roland Kaisers gezeigt werden. Der Kontrast ist offensichtlich und großartig. Musikalisch wird alles geboten vom Disco-Schlagerbeat über filigrane Streicher und E-Gitarren bis hin zum rockigen Sound einer formidablen Liveband, die einige Überraschungen zu bieten hatte, vom Saxofon-Solo bis zur Schlager-Atmosphäre in „Santa Maria“.

In Form einer musikalischen Doku gibt es zwischen den Songs Interviews, Aufnahmen von den Proben, vom Soundcheck, Backstage-Eindrücke, O-Töne von Roland, der Band sowie Duettpartnerin Maite Kelly. So bekommt man einen sehr guten Eindruck von der riesigen Tourproduktion.

Auch wer kein Schlagerfan ist, kann hier ein einzigartiges Konzerterlebnis haben. Kaiser ist seinem Metier zwar immer treu geblieben, er lässt sich aber nicht in eine Schublade pressen. Die musikalische Vielfalt und die großen Showeffekte lassen sowohl beim Konzert als auch zuhause am Bildschirm ein begeistertes Publikum zurück.