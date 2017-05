VERÖFFENTLICHUNG » 26.05.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Kraftwerk

LABEL » klingklang, Parlophone, Warner Music

26.05.20178 / 9

Kraftwerk haben in nunmehr fast fünf Jahrzehnten Musikgeschichte geschrieben und gelten als Urväter verschiedenster Musikrichtungen wie Electro, HipHop, SynthiePop, Minimal und insbesondere Techno. Bereits seit den Anfängen in den frühen 1970er Jahren war das Multimedia-Projekt Kraftwerk mit den Entwicklungen modernster Technologien verbunden und hat den Soundtrack unseres Computer-Zeitalters vorausgeahnt und maßgeblich geprägt.

Bereits 2009 gab es Neuaufnahmen aller Kraftwerk-Titel in feinster Audioqualität, die den zeitlosen Sound der Band in neue Sphären führten. Die logische Fortsetzung war eine Live-Präsentation, die neue Maßstäbe setzen sollte: Es waren spektakuläre Multi-Media 3-D-Auftritte in den führenden Kunstmuseen der Welt (Museum of Modern Art New York, Tate Modern London, Neue National Galerie Berlin und vielen anderen), die in den Jahren 2012 bis 2016 stattfanden. Wer keines dieser Events erleben durfte, kann sich nun die Essenz auf den heimischen Bildschirm holen.

Die einfache DVD/Blu-ray Version enthält Einzeltitel von allen acht Alben. Man bekommt also einen gelungenen Querschnitt, der sich hauptsächlich auf die fulminanten Video-Projektionen und weniger auf die Präsenz von Kraftwerk beschränkt. Das Publikum ist nicht zu hören und die Box ist (typisch Kraftwerk) sehr einfach gehalten. Kein Booklet, aber ein hübsches Digipack im Schuber.

Bild und Ton sind spitzenmäßig, wie man es von einem solchen Release erwarten kann. Und mal ehrlich: Ein Livefeeling kann man bei Kraftwerk ganz sicher nicht auf eine Silberscheibe bannen. Da hätte man einfach dabei sein müssen. Zum 3D-Format kann ich leider nichts sagen, da ich keine technische Möglichkeit habe, die Blu-ray in 3D abzuspielen.

Wahre Fans werden sich natürlich für eine der „großen“ Konfigurationen entscheiden und beispielsweise das Deluxe Blu-ray Box Set mit 4 Blu-ray-Discs (3-D Aufnahmen aller Kraftwerk-Alben) und 236-Seiten-Hardcover-Kunstbuch entscheiden. Auch das Deluxe Vinyl Box Set dürfte viele Freunde finden. Wem es aber darum geht, einen komprimierten Einblick in das Gesamtwerk von Kraftwerk und das aktuelle Wirken der Band zu bekommen, der ist mit der Minimal-Version in 77 Minuten Länge auch gut bedient.

Am 1. Juli 2017 werden Kraftwerk beim »Grand depart« den Start der Tour de France 2017 mit einem Open-Air-Konzert in Düsseldorf eröffnen, und zwar in der fantastischen Kulisse des in unmittelbarer Nähe zum Rhein gelegenen Ehrenhofs. Neben den bekanntesten Kompositionen aus dem Gesamtwerk wird auch das komplette Album „Tour de France“ aufgeführt werden.

