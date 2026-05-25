In diesem Jahr gibt es einiges zu feiern: Wolfgang Niedecken feierte kürzlich seinen 75. Geburtstag und BAP als Band wird 50 Jahre alt. Das Jubiläumskonzert findet am 10. Juli im Kölner RheinEnergieStadion (besser bekannt als Müngersdorfer Stadion) statt. Um sich darauf vorzubereiten, wärmt man sich an kleineren Locations ordentlich auf – und den Anfang machte der gestrige Gig in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Hier findet ihr unsere umfangreiche Fotogalerie, Credit: Atelier3Bären

