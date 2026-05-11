Es gibt Bands, die Konzerte spielen. Und es gibt Twenty One Pilots. Wer im Jahr 2025/2026 eine Show der Clancy World Tour besucht, betritt kein normales Pop- oder Rockkonzert. Er betritt das Finale eines sorgfältig inszenierten, zehn Jahre andauernden Konzept-Epos. Wenn das Licht in der Arena erlischt, entfaltet sich diese Mythologie auf der Bühne. Die Shows von Twenty One Pilots sind berüchtigt für ihre physische Intensität. Hier findet ihr unsre Fotos vom SOUTHSIDE FESTIVAL 2026, Credit: Linda Riekers

