De Jecken und Kamelle Kapelle beim Sommerkarneval in Reinsfeld, 30.8.2025
DE JECKEN und KAMELLE KAPELLE 30.08.2025 Festplatz / Reinsfeld

De Jecken und Kamelle Kapelle beim Sommerkarneval in Reinsfeld, 30.8.2025

Der Karnevalsverein im schönen Hochwaldort Reinsfeld feierte am 30. August 2025 närrisches Jubiläum: 55 Jahre lang existiert er schon, was mit einem Umzug und großer Fete auf dem Festplatz gefeiert werden durfte. Zunächst sorgten die Lokalmatadoren DE JECKEN mit den Sänger*innen Christian Geilfus und Cindy Gomes für Partystimmung. Im Anschluss gab es KAMELLE KAPELLE aus Bitburg mit kölschen Karnevalshits, Pop, Schlager und Musik aus den 90s. Seht hier unsere Fotogalerien von beiden Konzerten.

DE JECKEN

KAMELLE KAPELLE

