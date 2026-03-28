Vom Kinderzimmer bis aufs legendäre Wacken Open Air, von kleinen Clubs bis zu großen Hallen und Festivals – Heavysaurus spielen echten Metal für Groß und Klein. Vier Dinosaurier und ein Drache rocken die Bühnen mit einer Show, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen die „Pommesgabel“ recken lässt. Im Januar ist das neue Album „Metal“ erschienen und jetzt gehen die fünf grüngeschuppten Helden auf große Konzertreise, mit neuen Songs, neuer Show und altbewährter Dino-Power.

Am Samstag, dem 18. April, um 16 Uhr machte HEAVYSAURUS im Rahmen der „Metal Tour 2026“ Station in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Credit für alle Fotos: Atelier3Bären