Nach dem durchschlagenden Erfolg ihrer „Gut Holz Tour 2025“, bei der nahezu alle Konzerte im Vorfeld restlos ausverkauft oder hochverlegt waren, legen Drei Meter Feldweg im Frühjahr 2026 mit der „Sehr Gut Holz Tour“ nach.

Die fünf Musiker aus Norddeutschland haben sich in den letzten Jahren einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft erspielt und sind von den Bühnen des Landes nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer Mischung aus treibenden Riffs, ehrlichen Texten und einer ordentlichen Portion Ironie und Sarkasmus begeistert die Band nicht nur auf Platte, sondern vor allem live – energiegeladen, laut und immer auf Augenhöhe mit dem Publikum.

Hier findet ihre unsere umfangreiche Fotogalerie vom 11. April 2026 in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Credit: Atelier3Bären