Nachdem SOULBOUND als Supporter dem Publikum bereits kräftig eingeheizt hatten, starteten MONO INC. mit einem wahren Feuerwerk. Das begeisterte Publikum wurde sowohl mit Klassikern wie „Arabia“, „Voices of Doom“ oder „Ravenblack“ als auch mit Songs der wundervollen brandaktuellen Scheibe „Darkness“ reichlich beschert. Gänsehautfeeling kam dann auf, als der Flügel auf die Bühne gefahren wurde und MONO INC. Lieder wie „Dein Anker“ und „Kein Weg zu weit“ feinfühlig zelebrierten.

MONO INC.

Support: SOULBOUND