Die Garage in Saarbrücken ist wie geschaffen für ein Format namens „Thrash of the Titans“. Gleich vier Bands sorgten für ein metallisches Fest in der coolen Location – und die Fans kamen in Scharen. So lange Schlangen gibt es nicht oft zum Einlass. Leider so lang, dass wir die Mädels von NERVOSA aus São Paulo knapp verpasst haben.

So ging es dann erst mit dem soliden Powersound von DESTRUCTION aus Weil am Rhein los, die ein fulminantes Set hinlegten. Sie sind eine der ältesten deutschen Thrash Metal Bands, gegründet 1982. Die Spielfreude ist ungebrochen, zumindest seit Gründungsmitglied Marcel „Schmier“ Schirmer wieder am Mikro steht und die Lunte immer wieder neu zündet. Der geile Sound in der Garage tat sein übriges für einen grandiosen Gig.

Und genau so stark ging es weiter. Zunächst mit OBITUARY aus Florida, die 70 Minuten voll krasser Energie hinlegten. Seit 1984 im Dienst gehört das Quintett um John Tardy inzwischen zur Speerspitze des Genres. Als Co-Headliner zeigten sie ihr Können und brachten die Garage zum Kochen. Die Menge verausgabte sich in Stagediving und ordentlicher Feierlaune.

Und dann natürlich TESTAMENT aus der Bay Area San Francisco. Auch hier fünf alte Herren, die beweisen, dass sie nicht zum alten Eisen gehören. Gitarrist Eric Peterson ist als einziges Gründungsmitglied dabei. Start war um 21.45 Uhr mit dem Intro „Fight for your Right (to Party)“, das allen schon ein Lächeln der Vorfreude ins Gesicht zauberte. Als der Vorhang fiel, ging es los mit Power, Thrash und Pyroshow. Ein großer Bühnenaufbau mit hohen Podesten sorgte dafür, dass man Schlagzeuger und Gitarren jederzeit gut im Blick hatte.

Es gab zunächst eine Reihe von Klassikern, bevor zum aktuellen Album „Para Bellum“ umdekoriert wurde. Auch die neuen Songs funktionieren als dynamische Meisterwerke, angetrieben von Peterson und Shouter Chuck Billy. TESTAMENT sind immer eine Bank – auch mit aktuellen Alben, die den Thrash alter Tage atmen.

THRASH OF THE TITANS ist ein gelungenes Konzept – und in der Garage war man hiermit goldrichtig. Ein Fest für Fans!



Destruction

Obituary

Testament