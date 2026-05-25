Paleface Swiss kommen, wer hätte das gedacht, aus der Schweiz, genauer gesagt aus Zürich. Es gab feinsten Metal in Form von Deathcore, Hardcore, Nu Metal und Thrash. Hier unsre Fotogalerie vom 6.6.26 bei ROCK AM RING. Credit: Julia Nemesheimer
Paleface Swiss 06.06.2026 Nürburgring / Nürburg
Unsere Fotos von Paleface Swiss bei ROCK AM RING 2026
Paleface Swiss kommen, wer hätte das gedacht, aus der Schweiz, genauer gesagt aus Zürich. Es gab feinsten Metal in Form von Deathcore, Hardcore, Nu Metal und Thrash. Hier unsre Fotogalerie vom 6.6.26 bei ROCK AM RING. Credit: Julia Nemesheimer
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