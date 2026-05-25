Die Band The Pretty Reckless aus New York wurde vor 17 Jahren von Schauspielerin und Model Taylor Momsen gegründet, die einige sicher aus der Serie „Gossip Girl“ kennen oder aus dem Kinofilm „Der Grinch“, wo sie schon als 7jährige mitspielte. Seht hier Bilder ihrer agilen Show bei ROCK AM RING 2026. Credit: Julia Nemesheimer

