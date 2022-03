Am 15. März 2022 startete die belgische Sängerin Selah Sue ihre “Persona Tour” im “Den Atelier” in Luxemburg. Dadurch hatten die Fans in Luxemburg die einzigartige Gelegenheit, Songs von ihrem neuen Album “Persona” noch vor der Veröffentlichung (am 25. März) live zu hören. Darunter auch die neue Single “Pills”, mit der Selah Sue nicht nur Einblicke in ihre Persönlichkeit preisgibt, sondern sich auch musikalisch auf neuem Terrain bewegt.

“Pills” ist ein reiner Pop-Song, der im Gegenteil zum textlichen Inhalt, als gute Laune Dancefloor-Hit verkleidet daherkommt. Ansonsten ist die Belgierin ja eher in den Musikrichtungen Reggae, Funk und Soul zu Hause und auch davon gab es im Den Atelier an diesem Abend reichlich. Unterstützt wurde die Sängerin dabei von einer kleinen Band und einem 3-köpfigen Backgroundchor. So locker leicht wie Selah Sue ihre Outfits wechselt, so springt sie auch durch die verschiedenen Musikrichtungen.

Dazwischen setzt Selah Sue mit ihren neuen Songs immer wieder kurze Akzente in Richtung Dancefloor. Mit dabei natürlich auch ihre Hits “Raggamuffin”, “Crazy Vibes”, “Zanna” und “Alone”. Mit “This World” erreichte das Konzert, welches übrigens komplett ohne Masken stattfand, nach rund 70 Minuten seinen Höhepunkt. Auch wenn der Text ursprünglich aus anderen Beweggründen geschrieben wurde, so könnte er die aktuelle Situation in der Welt kaum besser beschreiben.

Seht hier unsere Fotogalerie vom Konzert am 15.3.22 – Den Atelier Luxemburg: