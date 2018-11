VERÖFFENTLICHUNG » 09.11.2018

Mit herausragenden Zahlen hat Nena in diesem Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum zelebriert. Die Nichts Versäumt – Tournee 2018 haben insgesamt 250.000 begeisterte Fans in 45 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden besucht. Dass sie nach 40 Jahren auf der Bühne immer noch die heutige Relevanz hat, hätte während der Talsohle in den 90er Jahren keiner zu hoffen gewagt. Aber es ist ihr unermüdliches Schaffen und die Präsenz in der Öffentlichkeit, die Nena auch heute noch zum gefragten Act macht.

Sie ist die geborene Berufsjugendliche. Und das spürt man auch, wenn man den Konzertmitschnitt sieht. Ein gutes Dutzend Kameras fängt die Freude ein, mit der Nena ihre alten Hits präsentiert. Mit dabei natürlich der Welterfolg „99 Luftballons“ und die großen Klassiker „Nur geträumt“, „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“, „Leuchtturm“, „? (Fragezeichen)“, „Rette mich“, „Liebe ist“, „In meinem Leben“, „Willst du mit mir gehn“ und „Wunder gescheh`n“.

Aber Nena interpretiert zur Freude der Fans auch alte Titel, die eher selten live gespielt wurden: „Es wird schon weitergehn“ und „Kino“ haben im 40. Jahr der Karriere nicht an Power verloren und verbinden sich mit aktuellen Hits wie „Berufsjugendlich“ oder „Genau Jetzt“ zu einer mitreißend-herzlichen Party. Auch auf der Setliste: Nenas sensationelle Rap-Performance des Songs „Fantasie“ von Samy Deluxe, mit der sie in der TV-Show „Sing Meinen Song“ ganz Deutschland überraschte.

Besonders bewegend finde ich den Mini-Akustik-Set, den Nena auf einer kleinen Bühne mitten aus den Zuschauern heraus spielt. Die ausverkaufte Westfalenhalle in Dortmund feiert sie dazu gebührend ab.

Als besonderes Extra werte ich auf jeden Fall, dass das Konzert auch auf 2 CDs mitgeliefert wird. Es ist nun mal so, dass man sich die DVD eher selten anschaut, während der Audio-Mitschnitt um so häufiger im CD Player zuhause oder im Auto erscheinen wird. Ein Rundum-sorglos-Paket also mit einer essentiellen Reise durch 40 Jahre Bühnenkarriere.

