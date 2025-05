Das 3. Album von ABBA erscheint in einer neuen Halfspeed Master-LP-Version

Fünfzig Jahre sind vergangen, seit 1975 das nach dem Bandnamen betitelte dritte ABBA-Album veröffentlicht wurde. Bis zum Ende des Jahres wurden in der schwedischen Heimat der Band 450.000 Exemplare verkauft. Der Longplayer enthielt spätere klassische Hits wie „Mamma Mia“, „SOS“ und „I Do, I Do, I Do, I Do, I Do“. Die beiden Singles „Mamma Mia“ und „SOS“ erreichten in Deutschland Platz 1 der Charts. Die Wiederveröffentlichung von „ABBA“ am 13. Juni ist inzwischen das achte Album, das mit einem Jubiläumspaket veröffentlicht wird.

Das „ABBA“-Album wird als Half-Speed-gemasterte 45RPM-2LP-Vinylversion mit neuen Texten wiederveröffentlicht. Das von Miles Showell in den Abbey Road Studios gemasterte 2LP-Set auf 180g schwerem, schwarzem Vinyl erscheint im Klappcover mit Obi-Strip und Echtheitszertifikat.

Weiterhin gibt es eine limitierte Auflage der vier Vinyl-Singles, die ursprünglich 1975 von Polar veröffentlicht wurden. Das Set besteht aus vier farbigen Singles (weiß, rot-transparent, rot und gelb), die in einer Box mit abnehmbarem Deckel untergebracht sind. Die einzelnen Hüllen wurden mit klassischen Bandmotiven aus der ursprünglichen Ära versehen. Weiterhin sind die Singles auch als separate Picture Discs erhältlich. Zeitgleich mit der Veröffentlichung wird eine neue Linie von Vintage-inspirierter Kleidung im Universal Store erhältlich sein.

ABBA 45RPM 2LP VINYL

SIDE A

1. Mamma Mia

2. Hey, Hey Helen

3. Tropical Loveland

SIDE B

1. SOS

2. Man In The Middle

3. Bang-A-Boomerang

SIDE C

1. I Do, I Do, I Do, I Do, I Do

2. Rock Me

3. Intermezzo No. 1.

SIDE D

1. I’ve Been Waiting For You

2. So Long

ABBA – THE SINGLES BOX SET, COLOURED 7”

Mamma Mia / Intermezzo No.1

So Long / I’ve Been Waiting For You

SOS / Man In the Middle

I Do, I Do, I Do, I Do, I Do / Rock Me

PICTURE DISCS (einzeln)